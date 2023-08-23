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Коммерсантъ FM
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ФСБ рассказала о бое с диверсантами в Брянской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что по пытавшимся проникнуть на территорию Брянской области 22 августа украинским диверсантам был нанесен массивный артиллерийский удар. Границу, как уверяют в ФСБ, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пересечь не смогла.

«22 августа 2023 года в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы. Совместно с приданными силами Министерства обороны РФ, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар»,— говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке прорыва границы в Климовском районе вчера, 22 августа. Как отмечал тогда глава региона, благодаря пограничникам, Министерству обороны и Росгвардии, атака украинских диверсантов была отражена. Отметим, что некоторые Telegram-каналы утверждали, что между диверсантами и пограничниками был стрелковый бой. В частности об этом сообщала «Baza». SHOT писал, что в украинской ДРГ было 10 человек, вооруженных американскими винтовками М4 и гранатами.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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