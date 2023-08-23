Триер после решения о передаче F-16 Украине: жизни русских тоже важны

Известный датский режиссер Ларс фон Триер после решения Дании передать Украине истребители F-16 заявил, что жизни русских тоже важны. Он написал об этом в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). Аккаунт не является верифицированным, отмечает один из пользователей соцсети X, разместивший пост режиссера.

«Господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (премьер-министр Дании.— “Ъ”), которая вчера, как без памяти влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийства нашего времени, улыбаясь до ушей. Жизни русских тоже имеют значение!» — говорится в посте.

О решении Дании вместе с Нидерландами передать Украине 42 истребителя F-16 объявил во время своего европейского турне президент Украины Владимир Зеленский.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Владимир Зеленский летает за крыльями».

Мария Федотова