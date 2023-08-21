«Русагро» может выплатить пропущенные дивиденды после перерегистрации

Сельскохозяйственный производитель «Русагро» планирует вернуться к выплате дивидендов при первой возможности, сообщил IR компании Алексей Кульчицкий. Сейчас «Русагро» не может выплачивать дивиденды в связи с определенными юридическими сложностями, однако в ближайшие месяцы может быть принято решение после изменение юрисдикции компании.

«Если говорить про прошлые годы, то тут, наверное, вопрос, и мы к нему вернемся, как только получим возможность распределять дивиденды»,— ответил господин Кульчицкий на вопрос ведущего программы Market Power, который, напомнив об определенных юридических сложностях, спросил о возможности выплаты дивидендов. Ведущий поинтересовался, будут ли это выплаты за прошедший период или выплата экстра-дивидендом.

«В целом, наверное, было бы логично предположить, часть денежных средств, которые были саккумулированы, они все же были направлена на те же M&A-сделки, развитие бизнеса. Но это не отменяет тот факт, что к моменту, когда будет принято и появится возможность к распределению дивидендов, мы накопим достаточно кэша, чтобы погасить и предыдущие годы тоже и порадовать людей за долгое ожидание бонусами»,— прокомментировал топ-менеджер «Русагро». Он отметил, что компания остается приверженной прежней дивидендной политике — не менее 50% от чистой прибыли.

Редомициляция — изменение юрисдикции компании, при котором сохраняется структура бизнеса и его внутренние и внешние отношения. «Русагро» зарегистрирован на Кипре. Основатель компании Вадим Мошкович находится под санкциями.

Алексей Кульчицкий рассказал, что пока у «Русагро» нет технической возможности платить дивиденды, она сосредоточится на расширении бизнеса. «Самый лучший способ потратить кэш в текущей ситуации — расширение производства, в том числе сделки по слиянию и поглощению»,— сообщил он.

Планы по редомициляции агропромышленный холдинг может озвучить в ближайшее время. «Мы рассматриваем разные варианты... Как только мы примем финальное решение, сразу обнародуем. Пока мы в стадии внутренних обсуждений»,— сообщил господин Кульчицкий.

Ранее «Русагро» платил дивиденды дважды в год — по итогам первого полугодия и года. Промежуточные дивиденды в 2021 году составили $119,7 млн, итоговые не выплачивались. Дивиденды за 2022-й совет директоров «Русагро» рекомендовал также не выплачивать.

Подробнее читайте в публикации приложения «Деньги» «Дивиденд платежом красен».

Мария Федотова