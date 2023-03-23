Дивиденд платежом красен

Перестройка российской экономики под новые условия негативно сказалась на финансовых результатах многих компаний. Аналитики не исключают снижения дивидендов, притом что у многих компаний дивидендная доходность может превысить 10%. В условиях снижения депозитных ставок интерес к акциям компаний со стабильно высокими выплатами будет расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

События 2022 года оставили заметный след в финансовых показателях российских компаний. Однако последствия оказались не столь значительными, как многие предполагали в первом квартале минувшего года. По оценкам директора аналитического департамента инвестиционного банка «Синара» Кирилла Таченникова, прибыль компаний, входящих в расчет индекса Московской биржи, снизилась на 20% год к году, до 8 трлн руб. Это стало возможно за счет высоких показателей нефтегазового сектора на фоне высоких цен на нефть и газ. «По нашим расчетам, нефтегазовый сектор сумел увеличить рублевую прибыль почти на 10% год к году, до 6,3 трлн руб.»,— говорит господин Таченников.

Даже с учетом снижения прибылей российских компаний и сохранения высокой неопределенности в экономике аналитики ожидают высоких дивидендов, пусть и меньших, чем годом ранее. По оценкам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, совокупные выплаты российских компаний в зависимости от развития ситуации на рынке могут составить 2,8–4,2 трлн руб. против 3,7 трлн руб., выплаченных в 2022 году. По оценке опрошенных «Деньгами» аналитиков, дивидендная доходность индекса Московской биржи может составить около 10%, что заметно выше ставки по депозитам крупнейших банков. По данным ЦБ, в конце первой декады марта средняя максимальная ставка топ-10 банков составила 7,67%. Российский рынок остается привлекательным для инвестиций, тем более что акции многих компаний торгуются ниже уровня начала 2022 года.

Догнать и перегнать

Дивидендные выплаты компаний в этом году могут превзойти даже оптимистичные прогнозы аналитиков. Об этом говорят рекомендации советов директоров (СД) ряда крупных компаний. В частности, 3 марта СД «Фосагро» по итогам обсуждения отчетности за 2022 год рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал минувшего года в размере 465 руб. на акцию из нераспределенной прибыли. Всего на финальные дивиденды может быть направлено 60,2 млрд руб. Это рекордные квартальные выплаты для компании, они в два-три раза выше ожиданий аналитиков. В итоге дивидендная доходность оценивалась в тот день в 6,9%. Неудивительно, что после такого сообщения акции компании подорожали за день на 5,5%.

Высоких промежуточных дивидендов от «Фосагро» ждут и в 2023 году. По мнению опрошенных аналитиков, такие выплаты могут составить 260–460 руб. за акцию, чему могут способствовать высокие цены на удобрения и то, что из-за дефицита на мировом рынке поставки удобрений до сих пор не попали и, вероятнее всего, не попадут под ограничительные меры. «"Фосагро" наращивает объемы производства и продаж, генерирует прибыль и формирует своим акциям хорошую дивидендную историю»,— отмечают аналитики ФГ «Финам». По их мнению, компания может сократить дивидендную базу из-за аппетита государства: в 2023 году была введена экспортная пошлина на удобрения, а сейчас вырабатывается механизм дополнительного сбора в бюджет от прибыли успешных компаний в 2021 и 2022 годах.

Неожиданными для рынка стали рекомендации наблюдательного совета Сбербанка, который 17 марта предложил направить на выплату дивидендов 565 млрд руб. из расчета 25 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию (дивидендная доходность — 13%), что стало рекордом в истории банка. Аналитики предполагали, что банк вернется к выплатам — об этом говорили глава банка и представители Минфина,— но все ожидали, что выплаты будут на уровне 5–12 руб. на акцию. В день объявления размера выплат акции банка прибавили в цене 9–10%.

И все же размер дивиденда, предложенный СД компании или банка, только рекомендация — окончательное слово за общим собранием акционеров. Оно может как утвердить, так и не утвердить итоговую выплату. В кризисных условиях последний вариант стал довольно частым. Достаточно вспомнить второй квартал 2022 года. Дата закрытия реестра, необходимая для определения тех держателей бумаг, кто будет иметь право на выплаты, не может быть установлена ранее десяти дней и позднее двадцати дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. С учетом того что на бирже расчеты проводятся в режиме Т+1, желающим поучаствовать в дивидендных выплатах необходимо иметь акции за день до отсечения. Дивиденды выплачиваются в срок до 25 рабочих дней с даты закрытия реестра.

Нефтянка еще порадует

Опрошенные «Деньгами» участники рынка не исключают высоких выплат со стороны нефтяных компаний, которые поддержали рынок в минувшем году. «Несмотря на сложности с экспортом нефти и нефтепродуктов, мы считаем, что компании нефтяной отрасли могут неплохо закрыть 2022 год»,— отмечает руководитель дирекции по работе с акциями «Альфа-Капитала» Эдуард Харин. По его оценкам, общая дивидендная доходность нефтяников за минувший финансовый год будет в диапазоне 10–15%. «Рост налоговой нагрузки на сектор (если не считать "Газпром") оказался достаточно умеренным. У большинства компаний сектора крайне низкая долговая нагрузка, объемы добычи будут снижаться незначительно, а рублевые цены на нефть, даже с учетом дисконта сорта Urals, позволяют нефтяникам генерировать свободный денежный поток, достаточный для выплаты дивидендов»,— оптимистичны аналитики ФГ «Финам».

По мнению господина Харина, за второе полугодие 2022 года ЛУКОЙЛ может направить на выплату дивидендов 475 руб. на одну акцию, что соответствует доходности в 12%. «Высоких выплат стоит ожидать, если компания вернется к практике выплаты 100% скорректированных FCF в виде дивидендов. Учитывая низкую долговую нагрузку и продажу НПЗ на Сицилии, мы считаем подобный вариант вероятным»,— полагают аналитики ФГ «Финам».

Достаточно высокие дивиденды могут быть и в других компаниях сектора. Например, от «Башнефти» ожидают выплат в размере 100–188 руб. на привилегированную акцию (дивидендная доходность — 12–20%). Высоким показателям может способствовать восстановление добычи и высокая маржа нефтепереработки. Но, как отмечают эксперты ФГ «Финам», в акциях компании сохранится достаточно высокая степень неопределенности из-за отсутствия отчетности и возможности списаний активов.

Важное значение для рынка будет иметь решение совета директоров «Газпрома» и собрания акционеров. В последние годы компания выступала крупнейшим плательщиком дивидендов, на которого равнялся весь рынок. Только за минувший год «Газпром» направил на дивиденды более 1,2 трлн руб. «В этом году от компании сложно ждать повторения рекордов, так как цены на газ в Европе и объемы поставок в сравнении с первым полугодием 2022 снизились существенно, а налоговая нагрузка (рост НДПИ) пришлась именно на вторую половину года»,— отмечает Эдуард Харин. По его оценкам, за второе полугодие 2022 года компания может выплатить инвесторам только 6 руб. на акцию, что в девять раз меньше выплат за первое полугодие того же года.

Ожидаемая дивидендная доходность российских эмитентов Выйти из полноэкранного режима Эмитент Отрасль Вид акций Период, за который выплачивается дивиденд Выплата на акцию, прогноз (руб.) Дивидендные доходности (%)* Дата закрытия реестра АФК «Система» Финансы и банки Об. Годовые 2022 0,52 3,93 15.07.23 Банк «Санкт-Петербург» Финансы и банки Об. Годовые 2022 3,59 2,89 29.08.23 Банк «Санкт-Петербург» Финансы и банки Пр. Годовые 2022 0,1011 0,37 29.08.23 «Башинформсвязь» Телекомы Пр. 9 месяцев 2022 0,8808 10,09 13.01.24 «Башнефть» Нефть/Газ Об. Годовые 2022 107,07 10,16 15.07.23 «Башнефть» Нефть/Газ Пр. Годовые 2022 107,07 12,34 15.07.23 «Белуга Групп» Продовольствие Об. Годовые 2022 400 11,34 26.04.23 «Газпром» Нефть/Газ Об. II полугодие 2022 9,16 5,75 11.07.23 «Газпром нефть» Нефть/Газ Об. Годовые 2022 20,27 4,63 25.06.23 ГК «Самолет» Разное Об. Годовые 2022 81,2 3,25 10.07.23 Группа «Позитив» ПО и IT Об. Годовые 2022 37,87 2,22 05.05.23 «Интер РАО ЕЭС» Энергетика Об. Годовые 2022 0,2362 7,04 10.06.23 «КазаньОргСинтез» Химия Об. Годовые 2022 4,67 4,9 10.07.23 «КазаньОргСинтез» Химия Пр. Годовые 2022 0,25 0,85 10.07.23 КамАЗ Машиностроение Об. Годовые 2022 0,729 0,67 16.06.23 ЛСР Строительство Об. Годовые 2022 39 7,86 11.05.23 ЛУКОЙЛ Нефть/Газ Об. Годовые 2022 303,69 7,53 05.07.23 «Магнит» Розничная торговля Об. IV квартал 2022 80,27 1,79 25.06.23 «Мать и дитя» Разное Об. II полугодие 2022 15,24 3,24 05.05.23 «Мечел» Металлы и добыча Пр. Годовые 2022 20,95 12,88 17.07.23 Московская биржа Финансы и банки Об. Годовые 2022 4,84 4,33 15.05.23 «Мосэнерго» Энергетика Об. Годовые 2022 0,1903 8,9 11.07.23 МТС Телекомы Об. Годовые 2022 33 13,1 24.07.23 НКНХ Химия Об. Годовые 2022 12,41 10,74 11.05.23 НКНХ Химия Пр. Годовые 2022 12,41 13,89 11.05.23 НКХП Продовольствие Об. Годовые 2022 9,67 2,56 10.07.23 НМТП Логистика Об. Годовые 2022 0,627 10,28 07.07.23 НОВАТЭК Нефть/Газ Об. II полугодие 2022 58,04 5,55 05.05.23 «Норильский никель» Металлы и добыча Об. Годовые 2022 675,44 4,66 14.06.23 ОГК-2 Энергетика Об. Годовые 2022 0,0672 10,68 22.05.23 «Полюс» Металлы и добыча Об. II полугодие 2022 287,31 3,1 03.06.23 «Роснефть» Нефть/Газ Об. Годовые 2022 17,15 4,79 16.06.23 «Ростелеком» Телекомы Об. Годовые 2022 4,6 7,71 25.05.23 «Ростелеком» Телекомы Пр. Годовые 2022 4,6 7,75 25.05.23 «РусГидро» Энергетика Об. Годовые 2022 0,0473 6,1 10.07.23 Сбербанк Финансы и банки Об. Годовые 2022 25 14,35 16.06.23 Сбербанк Финансы и банки Пр. Годовые 2022 25 14,5 16.06.23 «Сегежа» Разное Об. Годовые 2022 0,1593 3,12 02.06.23 «Селигдар» Металлы и добыча Об. Годовые 2022 5 10,12 21.06.23 «Совкомфлот» Нефть/Газ Об. Годовые 2022 3,58 6,14 05.07.23 «Сургутнефтегаз» Нефть/Газ Об. Годовые 2022 0,8 3,63 20.07.23 «Сургутнефтегаз» Нефть/Газ Пр. Годовые 2022 3,4 12,23 20.07.23 «Татнефть» Нефть/Газ Об. IV квартал 2022 46 2,43 03.07.23 «Татнефть» Нефть/Газ Пр. IV квартал 2022 30,09 2,45 03.07.23 «Таттелеком» Телекомы Об. Годовые 2022 0,0508 7,6 18.04.23 ТГК-1 Энергетика Об. Годовые 2022 0,0006924 8,58 07.07.23 ТМК Металлы и добыча Об. Годовые 2022 6,83 7,51 27.05.23 «Транснефть» Нефть/Газ Пр. Годовые 2022 10048,23 10,7 05.06.23 «Фосагро» Химия Об. IV квартал 2022 465 6,61 04.04.23 «Химпром» Химия Пр. Годовые 2022 0,4124 3,44 11.07.23 «Центральный телеграф» Телекомы Пр. Годовые 2022 0,0893 0,69 04.07.23 «Черкизово» Продовольствие Об. Годовые 2022 173,12 5,88 03.06.23 «Эталон» Строительство Об. Годовые 2022 6 11,48 08.08.23 Источник: управляющая компания «Доход». Открыть в новом окне Об.— обыкновенная, пр.— привилегированная. *Цена акции определялась по закрытию торгов на Московской бирже 16 марта 2023 года.

Энергетика внутреннего рынка

Высоких дивидендов ожидают от некоторых энергетиков. Как отмечает Дмитрий Пучкарев, этот сектор относится к защитным отраслям экономики и не должен был пострадать от макроволатильности в 2022 году, а потому может предоставить высокие дивиденды. В частности, ОГК-2 могут выплатить на акцию 0,08 руб. (доходность — 13,4%), считают аналитики ФГ «Финам». От «Ленэнерго» эксперты ждут доплаты к уже осуществленным выплатам за год в размере 18,7 руб. на акцию, что соответствует доходности 14,7%. «Риски невыплаты в случае "префов" "Ленэнерго" чуть выше и связаны с маловероятными, но возможными убытками, понесенными в четвертом квартале 2022 года, что занизит чистую прибыль и дивидендную базу»,— отмечает эксперты ФГ «Финам».

За аутсайдерами не занимать

Второй год подряд без дивидендов могут остаться акционеры компаний черной металлургии. Ранее ведущие сталелитейные компании, такие как НЛМК, «Северсталь», ММК, были главными генераторами дивидендов. Они ежеквартально распределяли прибыль на дивиденды, благодаря чему акции металлургов можно было считать доходными ценными бумагами. Все изменил отказ ЕС от их продукции. «Некоторые компании сектора (например, ММК) в этом году могут воздержаться от выплат, пока геополитическая ситуация не нормализуется»,— считает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова.

Аналитики не ждут выплат от крупнейших компаний потребительского сектора (X5 Group, «Русагро», Fix Price). Но причины другие: компании ограничены в выплате дивидендов из-за зарубежной регистрации материнских структур. По мнению аналитиков ФГ «Финам», X5 Group могла бы вернуться к выплате дивидендов при снятии ограничений на движение капитала. «Fix Price, как и большинство зарегистрированных не в РФ компаний, пока не может платить дивиденды. Менеджмент утверждает, что работа по возобновлению выплат ведется, однако не говорит о конкретике, поэтому в ближайшее время выплаты дивидендов мы не ожидаем»,— отмечают аналитики. По мнению Дмитрия Пучкарева, из-за схожих причин низкая вероятность выплат и у золотодобытчиков «Распадской», «Юнипро» и ТГК-1.

На рынке сохраняются надежды на редомициляцию компаний в Россию или в дружественные юрисдикции. «Этот процесс, скорее всего, займет один-два года. Часть из этих компаний просто копит кэш на балансе, часть параллельно погашает долги, что в идеальном мире должно быть для акционеров равноценно выплатам, но в России сам факт выплаты — показатель качества управления компанией»,— отмечает Эдуард Харин.

Иван Евишкин