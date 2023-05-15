Совет директоров «Русагро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Совет директоров компании сельскохозяйственного производителя «Русагро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Чистая прибыль по результатам прошлого года составила 1,8 млрд руб.

«Чистую прибыль ПАО "Группа "Русагро" по результатам 2022 года в размере 1,079 млрд руб. оставить в распоряжении общества, направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать»,— говорится в сообщении компании, размещенной на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

ПАО «Группа ''Русагро''» — учредитель агрохолдинга ООО «Группа компаний ''Русагро''». Акционеры последней на собрании 31 марта рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2022 год. Чистая прибыль группы компаний «Русагро» по МСФО упала на 84% по сравнению с 2021 годом, до 6,787 млрд руб.

Дивидендная политика «Русагро» предусматривает выплаты дивидендов в размере не меньше 50% чистой прибыли. Ранее компания платила их дважды в год — по итогам первого полугодия и года. Промежуточные дивиденды в 2021 году составили $119,7 млн, итоговые не выплачивались.

Лондонская фондовая биржа в марте 2022 года приостановила торги расписок Ros Agro PLC (головная компания «Русагро», зарегистрированная на Кипре). Летом акционеры, расписки которых учитывались в НРД, лишились возможности получать дивиденды и голосовать на собрании акционеров компании. Группа «Русагро» намерена в 2023 году покинуть Лондонскую фондовую биржу и получить листинг для глобальных депозитарных расписок на бирже другой страны.

Лусине Баласян