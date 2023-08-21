«Вопросов к тренерскому штабу было множество»

«Зенит» обыграл «Спартак» (3:1). Это случилось в центральном матче пятого тура РПЛ, который проходил в Москве. У петербуржцев дубль сделал бразилец Вендел, а третий мяч оказался на счету игрока из Колумбии Матео Кассьерры. Красно-белые забили с пенальти, который реализовал Александр Соболев. За развитием событий на поле следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

От «Спартака» ждали если не чуда, то, по крайней мере, забитых мячей. Ведь мало кто сомневался, что на данный момент атака красно-белых лучше, чем нападение «Зенита». Увидеть голы «Спартака» на «Открытие Арене» собралось почти 34 тыс. человек. Уверен, в другое время могло быть больше. Так что с поддержкой у народной команды все было в полном порядке. Но эксперименты с составом главного тренера Гильермо Абаскаля привели к тому, что «Зенит» очень быстро подстроился к игре хозяев и забил на 32 минуте.

Конечно, после перерыва тренерский штаб «Спартака» пытался перестроить игру, но кончилось это тем, что в ворота красно-белых влетел второй гол. Любопытно, что вернул «Спартак» в игру арбитр Сергей Карасев. Он назначил в ворота «Зенита» пенальти, причем, как принято говорить, неоднозначный. Дело в том, что Вильмар Барриос коснулся рукой мяча в своей штрафной буквально кончиками пальцев. Без видео повтора это касание было незаметно. Но разобрались, и Александр Соболев с точки не промахнулся.

Казалось, «Спартак» вернулся, но потом вновь увлекся атакой и получил третий гол, который все закончил. Вопросов к тренерскому штабу хозяев после финального свистка было множество, но главный тренер Гильермо Абаскаль ничего внятного сказать так и не смог. Эксперты с трудом сдерживали эмоции, касаясь этой темы. Владимир Быстров, который играл и в «Спартаке», и в «Зените» отрыто заявлял, что тренер ставит в состав тех, кого купили с его подачи:

«Алексиса Дуарте купил, Хесуса Медину купил — их ему и надо ставить. Опозорился, а первый тайм вообще провалил. Ни с составом, ни с чем не угадал, только прыгал, болельщиков заводил».



После яркого старта в РПЛ второе подряд поражение «Спартака», конечно, вызывает у болельщиков бурю негативных эмоций. Тем более народная команда опустилась на шестое место. Но, даже несмотря на все проблемы «Спартака», футбольный эксперт Эдуард Мор находит повод для позитива:

«Думаю, что красно-белые все-таки придут к какому-то стабильному составу в обороне. "Спартак" играет хорошо, как ни крути. Период несчастий был в Екатеринбурге. Сейчас играли против мотивированного "Зенита", который выиграл по делу, я согласен. Но красно-белые все равно показали хорошую игру. Поэтому, думаю, что "Спартак" продолжает оставаться претендентом и на медаль, и поборется за чемпионство».

Но пока на первых строчках расположились другие команды. Это «Краснодар» и «Урал» — у них по 13 очков. Далее идут «Динамо» и «Зенит» — у них по 10 очков. И, наконец, ЦСКА и «Спартак», у которых по 9 баллов.

Понятно, что все только начинается, и каждую неделю в турнирной таблице будут происходить серьезные перестановки. Но «Зенит» еще раз показал всем, что вполне способен побороться за шестое чемпионство подряд.

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