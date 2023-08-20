«Зенит» обыграл «Спартак» в матче РПЛ на выезде

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл в гостях своего традиционного соперника, московский «Спартак», со счетом 3:1. Матч прошел на «Открытие Банк Арена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Пятый тур. Матч между командами "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Открытие Банк Арена" Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Пятый тур. Матч между командами "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Открытие Банк Арена" Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 2 Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Пятый тур. Матч между командами "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Открытие Банк Арена" Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. Пятый тур. Матч между командами "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Открытие Банк Арена" Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

В первом тайме «Спартак» пропустил автогол (32). Во втором тайме забили Вендел (73) и Соболев (81). В дополнительное время голом отметился Кассьерра (90+4).

Победа от «Зенита» стала неожиданностью как для болельщиков, так и для букмекеров, так как в турнирной таблице москвичи обгоняли петербуржцев на два очка.

В первом туре нового сезона «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0, затем сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). После чего проиграл «Динамо» со счетом 2:3, и в четвертом туре обыграл воронежский «Факел» со счетом 2:0.

«Спартак» начал с побед над «Оренбургом» (3:2), Балтикой (2:1) и «Рубином» (4:1), и только в последнем туре неожиданно уступил в гостях «Уралу» (2:3).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте