Европа прибавила газа

Подземные хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 90%, сообщило руководство Еврокомиссии. Такой показатель достигнут значительно раньше начала отопительного сезона, который в Европе стартует в начале октября. Это связывают с аномально теплой предыдущей зимой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Тем не менее заполненность хранилищ на 90% еще не говорит о том, что ЕС полностью обеспечил себя газом на ближайшую зиму, как и о том, что объединение достигло энергетической стабильности. Так считает эксперт Финансового университета Игорь Юшков: «Вопрос в том, с какими ценами они будут проходить отопительный сезон. Если средняя температура зимой будет хотя бы, как последние лет 10, то стоимость подскочит, ежесуточное потребление окажется гораздо больше.

Основная проблема для европейцев заключается в том, что Россия всегда была неким гарантирующим поставщиком, она как бы страховала Европу. Если у тебя чего-то не хватало, ты в любой момент мог фактически любые объемы импортировать из РФ, и она удовлетворяла дополнительный спрос на газ в Европе. Теперь этой страховки у нее нет.

В конце отопительного сезона могут быть морозы, это всегда самый страшный период, и обычно они компенсировали дополнительный спрос за счет поставок из России. Сейчас это невозможно, плюс есть конкуренция с азиатскими потребителями.

В этом плане Европа зависит от того, сколько потребляет Китай, Япония и Южная Корея. Если они потребляют много и готовы платить за СПГ больше, то он уходит к ним. Поэтому риски для европейцев все равно остаются.

Наверное, говорить об энергетической стабильности в Европе сегодня нельзя. Мы видим, что цена там постоянно скачет. В течение недели она может меняться на $200-300 за тысячу кубов, и это становится некой новой нормальностью для европейского газового рынка. Они сами развивали трейдерскую торговлю, либеральный рынок и так далее. Они очень сильно зависят от погоды, и стабильность пострадала в плане какой-то ценовой конъюнктуры. И вот тут Россия была неким стабилизирующим фактором».

Впрочем, в текущей ситуации нет оснований ожидать прошлогоднего всплеска цен на газ в Европе, уверен директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов: «Европа подходит к новому осенне-зимнему отопительному сезону гораздо более подготовленной, чем в прошлом году. По сути, основной шок цен, который сильно ударил по европейской экономике, уже пройден. Он был в прошлом году — Европа перенесла газовый инфаркт.

Сейчас такого развития событий мы не ожидаем и предполагаем, что сезонное повышение цен на топливо составит $200-300, может быть, $500. Грубо говоря, сейчас он продается по $400-450 за тысячу кубометров, а будет максимум по $800-900 в пиковые периоды потребления. Потому что запасов газа по-прежнему, подчеркну, создано достаточно.

Кроме того, в Европе изменилась структура экономики, причем быстро. Всего за полтора года она существенно деиндустриализовалась, и часть энергоемких предприятий там либо закрылась, либо просто была переведена в другие регионы мира. Это первый фактор, который влияет на то, что мы не ожидаем серьезного роста цен на газ в регионе. А второй связан с ситуацией в Азии.

Слабый экономический рост в Китае наводит на мысль о том, что в осенне-зимний отопительный сезон этого года какой-то жесткой конкуренции за ограниченные объемы СПГ на мировом рынке со стороны КНР не будет.

Скорее всего, он окажется относительно спокойным, поскольку мы не видим предпосылок для каких-либо экономических потрясений».

Как сообщило агентство Bloomberg, в Германии считают, что возможность нехватки газа в Евросоюзе будет сохраняться до 2027 года.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский