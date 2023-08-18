Глава ЕК фон дер Ляйен: хранилища газа ЕС заполнены на 90% гораздо раньше срока

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в настоящее время европейские хранилища газа заполнены уже на 90%. По ее словам, это произошло гораздо раньше запланированного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Хранилища газа в ЕС достигли 90% намного раньше запланированного срока. Это поможет нам [ЕС] быть в безопасности этой зимой. Вместе мы отвыкаем от российского газа»,— написала глава Еврокомиссии в своем аккаунте в соцсети X (ранее она называлась Twitter).

Накануне представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил, что газовые хранилища Евросоюза по состоянию на 17 августа были заполнены на 89,99%. Он отметил, что такому уровню наполненности газохранилищ способствовала аномально теплая зима в Европе.

ЕС планирует заполнить газовые хранилища до 90% к отопительному сезону, который начинается в Европе в октябре. Помимо газохранилищ на территории Евросоюза европейские компании в июле вернулись к активному использованию украинских подземных хранилищ газа, которое почти прекратилось после начала военных действий. В июле на Украину на хранение передано около 589 млн кубометров газа, что стало самым высоким показателем с февраля 2022 года.

Александр Кислов