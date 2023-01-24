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Коммерсантъ FM
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Мультипликаторы рисуют будущее

Какие трудности возникли у игроков анимационной отрасли

Анимационные студии пожаловались на проблемы с зарубежным программным обеспечением. Лицензии на него истекают летом, а парка техники хватит на два-три года, заявила глава группы «Рики» Юлия Немчина в интервью РБК. Игроки рынка, с которыми поговорил “Ъ FM”, опасаются, что получить новые решения тоже будет трудно. Если с проблемой не удастся справиться, качество контента может упасть через несколько лет. Кроме того, экспортировать анимационные проекты за рубеж стало сложнее. Выручка от них по итогам прошлого года упала в среднем на 15-20%. С подробностями — Елена Иванова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рынок анимации в России в последние годы активно развивался — его замечали крупные инвесторы и телеканалы. С одной стороны, после ухода зарубежных студий мультфильмы получили больше внимания зрителей. Они помогли и кинотеатрам. Например, проект «Финник» четыре недели был лидером проката и заработал свыше 400 млн руб., тогда как раньше российская анимация редко собирала больше 100 млн руб.

Создатели «Смешариков» предупредили о скором истечении лицензий на программы для анимации

С другой — появились новые трудности. Стало гораздо сложнее продлить лицензию на зарубежное ПО, без которого не обходится работа студий. Как получать доступ к новым продуктам, тоже пока непонятно, отметил гендиректор компании «КиноАтис» Вадим Сотсков:

«Например, у нас есть старые лицензии, которые не по подписке, они полностью наши. Я считаю, что в ближайшие два года на них можно работать, и качество упадет несильно. Просто нельзя стоять на месте, анимация не должна стоять на месте. Мы постоянно должны быть в тренде, искать какие-то новые решения, выбирать, может быть, другой софт, все время обновляться. И, конечно, это может быть проблемой на будущее».

Вторая проблема — продажа контента за границу. Доля международных сделок у группы «Рики» по итогам прошлого года упала с 40% до 25-30%. У «КиноАтис» 50% выручки приходилось на продажу лицензий за рубеж — сейчас больше зарабатывает российский сегмент. Трудности с обновлением иностранного ПО в будущем также могут повлиять на привлекательность отечественного контента за границей, говорит историк анимации Павел Шведов:

«Пока действуют санкции, возможно, грядет переход на не совсем корректные методы использования программ.

Понятно, что он токсичен для продаж. Профессиональный рынок транспарентен, и все достаточно хорошо понимают, какая конкретно программная установка была в основе того или иного фильма. Скрыть это невозможно. Это будет заметно всем участникам рынка, в том числе байерам, которые купят у вас фильм».

Тем не менее зарубежные игроки пока не готовы отказаться от работы с российскими студиями. За последние годы такие проекты, как «Маша и Медведь», «Смешарики», «Три кота», «Тима и Тома», стали популярны у зрителей китайских и французских телеканалов. А полнометражный мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» весной 2021-го попал в топ Netflix в США и мире. Скорее всего, от сильных брендов из России страны не откажутся, считает гендиректор агентства Megalicense Захар Назаренко:

Глава группы компаний «Рики» Юлия Немчина о новой реальности и адаптации в анимации

«"Маша и Медведь" выходит на выставки. Они продают лицензии, свой бренд, и он является существенным для многих, например, телевизионных каналов в мире. Думаю, какие-нибудь итальянцы, где очень успешен проект "Маша и Медведь", вряд ли откажутся. А вот, допустим, канадцы или американцы, наверное, будут готовы это сделать. Давление, безусловно, достаточно серьезное. Если бренд не топовый, партнеру проще от него отказаться. Именно поэтому страдает "Союзмультфильм" и "Рики"».

В индустрии давно говорят еще об одной проблеме — нехватке оригинальных сценариев. В то же время крупные игроки рисковать, похоже, не готовы. «Союзмультфильм», например, снова думает о ремейках советской классики, хотя еще в начале прошлого года собирался от них отказаться.

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Иван Корякин

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