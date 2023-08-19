Средства ПВО сбили ракету C-200 в Крыму

Украина предприняла попытку нанести удар по Крыму ракетой комплекса C-200, сообщило Минобороны РФ. Она была уничтожена средствами противовоздушной обороны. Никто не пострадал, разрушений нет.

Атака по территории Крыма был предпринята ночью 19 августа ракетой комплекса C-200, переоборудованной в ударный вариант. «Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Крым последние недели регулярно подвергается атакам. Так, 12 августа, как сообщали региональные власти, были сбиты три ракеты в районе Керченского пролива. МИД РФ обещал, что атаки не останутся без ответа.