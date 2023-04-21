СМУ-90 займется строительством первого этапа дублера Московского проспекта

Подрядчиком строительства первого этапа дублера Московского проспекта в Воронеже, от улицы Владимира Невского до Хользунова протяженностью 1,5 км, станет местное ООО «СМУ-90», следует из документов госзакупки. Компания стала единственным участником торгов и обязалась выполнить работы по начальной цене контракта 1,6 млрд руб. До 2024 года ей необходимо расширить дорогу, установить светофоры и освещение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость строительства дублера Московского проспекта от улицы Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с последующим выходом на Московский проспект, улицы 9 Января и Кольцовская оцениваются вместе с разработкой проекта в 2,5 млрд руб. В технико-экономических показателях перспективного объекта указано, что его строительная длина — около 8,6 км. Все три этапа свяжут улицы Антонова-Овсеенко и Кольцовскую через улицы 60-й Армии, Солнечную, Свободы с расширением отдельных участков.

По данным Kartoteka.ru, ООО «СМУ-90» зарегистрировано в Воронежской области в ноябре 2008 года для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 10,5 млн руб. Директором является Александр Сотников. Единственный владелец — Вардан Агаронян.

Компания является также подрядчиком строительства Остужевской развязки в Железнодорожном районе города.

Владимир Зоркий