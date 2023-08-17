Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Газовые хранилища ЕС заполнены на 89,99%

Представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил на брифинге, что газовые хранилища Евросоюза заполнены на 89,99%. Он отметил, что такому уровню наполненности газохранилищ способствовала аномально теплая зима в Европе.

ЕС планирует заполнить газовые хранилища до 90% к отопительному сезону, который начинается в Европе в октябре. Помимо газохранилищ на территории Евросоюза европейские компании в июле вернулись к активному использованию украинских подземных хранилищ газа, которое почти прекратилось после начала военных действий. В июле на Украину на хранение передано около 589 млн кубометров газа, что стало самым высоким показателем с февраля 2022 года.

Тем временем на фоне перебоев в энергосистеме Бразилии и опасений сокращения предложения СПГ из-за забастовок на заводах в Австралии цены на газ в Европе в середине августа превысили $450 за 1 тыс. кубометров. За 15 августа цены выросли на 15%, их также подталкивает вверх жаркая и безветренная погода в ЕС. По мнению экспертов, с учетом высокого уровня запасов газа в хранилищах фундаментальных причин для долгосрочного подорожания нет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всемирная отзывчивость газа».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...