Газовые хранилища ЕС заполнены на 89,99%

Представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил на брифинге, что газовые хранилища Евросоюза заполнены на 89,99%. Он отметил, что такому уровню наполненности газохранилищ способствовала аномально теплая зима в Европе.

ЕС планирует заполнить газовые хранилища до 90% к отопительному сезону, который начинается в Европе в октябре. Помимо газохранилищ на территории Евросоюза европейские компании в июле вернулись к активному использованию украинских подземных хранилищ газа, которое почти прекратилось после начала военных действий. В июле на Украину на хранение передано около 589 млн кубометров газа, что стало самым высоким показателем с февраля 2022 года.

Тем временем на фоне перебоев в энергосистеме Бразилии и опасений сокращения предложения СПГ из-за забастовок на заводах в Австралии цены на газ в Европе в середине августа превысили $450 за 1 тыс. кубометров. За 15 августа цены выросли на 15%, их также подталкивает вверх жаркая и безветренная погода в ЕС. По мнению экспертов, с учетом высокого уровня запасов газа в хранилищах фундаментальных причин для долгосрочного подорожания нет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всемирная отзывчивость газа».

Эрдни Кагалтынов