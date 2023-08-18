Прошедший Босфор после прекращения зерновой сделки сухогруз вез контейнеры

Cухогруз Joseph Schulte под флагом Гонконга, покинувший порт Одессы 16 августа, достиг стоянки Стамбульского портового управления в Мраморном море. В Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что на борту судна находятся контейнеры, а не сельхозпродукция. В Минтрансе Турции позднее уточнили, что судно перевозит 2 114 контейнеров. Что находится в контейнерах в министерстве не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas, Reuters Фото: Umit Bektas, Reuters

«Судно Joseph Schulte под флагом Гонконга прошло через северный створ Босфора в сопровождении буксиров управления береговой охраны, ему была оказана лоцманская услуга. Оно пришвартовано у стоянки Стамбульского портового управления. Контейнеровоз перевозит 2114 контейнеров»,— говорится в сообщении Минтранса (цитата по ТАСС). Куда далее проследует сухогруз, в сообщении не указано.

Согласно информации TRT Haber, в сообщении Минтранса Турции также подчеркивается, что сухогруз Joseph Schulte — первое судно, покинувшее порт Одессы после выхода России из зерновой сделки. Суда, попадающие под действие зернового соглашения, могли покинуть Одессу с 1 августа 2022 года. Однако Joseph Schulte не имел такого разрешения, поскольку предназначен для транспортировки контейнеров и не перевозит зерно.

Россия прекратила участие в зерновой сделке 18 июля. Украина открыла временные морские коридоры для торговых судов, поставляющих зерно. Сухогруз Joseph Schulte стал первым судном, воспользовавшимся этим коридором. Власти США и Евросоюза при участии Румынии и Молдавии планируют проложить альтернативные маршруты вывоза зерновых из украинских портов.

О последствиях приостановки сделки — в материале «Ъ» «Друзья познаются в зерне».

Милена Костерева