Алексей Куринный неудачно оправдался за коррупцию в Димитровграде

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный вновь пытался дезавуировать ответственность компартии за коррупционный скандал, связанный с арестом бывшего главы Димитровграда Андрея Большакова, обвиняемому в коррупции. Политик-коммунист также записал в свои «заслуги» задержание экс-градоначальника. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам господина Куринного, против Андрея Большакова проголосовали восемь из 11 депутатов-коммунистов городской думы Димитровграде. Однако на сайте парламента указано, что во фракции КПРФ числятся 15 человек. Все они тогда присутствовали на заседании. Как ранее сообщал «Ъ-Волга», на выборах мэра в январе 2022 года в гордуме (из числа кандидатов, прошедших отбор) за Андрея Большакова проголосовало 20 депутатов из 29 (один депутат от «Единой России» отсутствовал). «Единая Россия» проголосовала за Андрея Большакова консолидированно шестью голосами, еще за него, по данным источника, проголосовали порядка 10 депутатов от КПРФ. Три-четыре голоса отдали внефракционные депутаты, обычно голосующие солидарно с КПРФ (в составе гордумы на тот момент было 15 депутатов от КПРФ, семеро — от «Единой России», один — от ЛДПР и семеро — внефракционные). Таким образом, избрание чиновника обеспечили представители КПРФ и сочувствующие им внефракционные депутаты, которые также попали в гордуму при поддержке компартии.

Андрей Большаков был задержан силовиками 8 августа в момент въезда его автомобиля во двор администрации города. При этом в машине была обнаружена сумма в размере около 1 млн руб. Следствие ведет Четвертое следственное управление ГСУ СКР (Нижний Новгород). Чиновнику были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). В настоящее время Андрей Большаков находится под арестом.

В СУ СК РФ по Ульяновской области не стали комментировать заявление Алексея Куринного по поводу его заслуг в аресте чиновника. В ведомстве лишь уточнили, что экс-глава Димитровграда был задержан не на основании каких-либо заявлений, а при получении взятки с поличным.

Евгений Чернов