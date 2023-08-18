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Коммерсантъ FM
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Дистрибутор Аrarat и Chivas готовится закрыть представительства в России

Французский алкогольный концерн Pernod Ricard (владеет брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Ararat) готовится к закрытию представительства в России, узнал «Ъ». Однако, по мнению экспертов, за счет параллельного импорта бренды концерна останутся на российском рынке. В то же время, по их мнению, содержание офиса в России сопряжено с рисками.

Из данных ЕГРЮЛ следует, что на должность гендиректора российского представительства Pernod Ricard АО «П.Р.Русь» 8 августа назначен Игнатий Аракелян. До этого господин Аракелян возглавлял входящий в группу Ереванский коньячный завод, а также был министром сельского хозяйства Армении. Игнатий Аракелян сменил на должности гендиректора Лорана Пийе, который возглавлял Pernod Ricard в России с 2019 года.

В мае Pernod Ricard заявила, что прекратила весь экспорт своих международных брендов в Россию еще в конце апреля. Согласно отчетности российской «дочки» Pernod Ricard, АО «П.Р.Русь», выручка компании в 2022 году снизилась до 19,2 млрд с 27,5 млрд руб. в 2021 году, чистая прибыль — до 2 млрд руб. с 2,1 млрд руб. соответственно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Pernod Ricard сливается».

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