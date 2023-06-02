Токаев предложил Германии поставлять по «Дружбе» более 1 млн тонн нефти в год

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у республики есть возможность увеличить поставки нефти в Германию через трубопровод «Дружба» до 1,2 млн т в год. С начала 2023 года Казахстан уже поставил в Германию 90 тыс. т.

«Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба". С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тысяч тонн. Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 миллиона тонн в год с возможностью его увеличения в будущем»,— сказал господин Токаев на встрече лидеров стран Центральной Азии и Европейского союза в Чолпон-Ате (цитата по «РИА Новости»).

29 декабря «Транснефть» получила заявку от Казахстана на прокачку нефти в Германию по «Дружбе». Она включала резервирование дополнительных мощностей нефтепровода в объеме 1,2 млн т на 2023 год. В конце февраля советник президента «Транснефти» (один из операторов трубопровода «Дружба») Игорь Демин сообщил, что компания начала прокачку нефти из Казахстана транзитом через Россию в направлении пункта сдачи Адамова Застава в Польше.

Лусине Баласян