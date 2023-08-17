Главные новости за 17 августа. Кубань, Крым, Адыгея

ООО «Агропромышленная корпорация "АСТ Компани М"» может оказаться в числе кредиторов Вячеслава Цеповяза, осужденного в составе банды «Цапки». Арбитражный суд Краснодарского края в ходе рассмотрения дела о признании Цеповяза несостоятельным принял заявление «АСТ Компани М» о процессуальном правопреемстве.

Прокуратура начала проверку по факту масштабного отключения света в Новороссийске. В зоне аварии оказались 7 тыс. человек.

Экзотическое мясо, которое реализуют на рынках Сочи, проверили по ДНК на фальсификацию. Выяснилось, что курятину продают под видом черепашьего мяса.

В механосборочные корпуса №1 и №3 завода «Седин» в Краснодаре в четверг, 17 августа, заблокировали доступ. На дверях помещений было размещено сообщение о смене собственника.

Президент России Владимир Путин видит перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы до Адлера (Сочи).

Конкурсный управляющий крупнейшего кубанского производителя обуви «Брис-Босфор» обжалует законность сделок с «Совкомбанком».

Краснодарский коммунист Владимир Котов погиб 15 августа при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории ДНР.

Жителя Кубани, подозреваемого в жестоком избиении женщины в кафе поселка Сокоч на Камчатке, арестовали на два месяца.

Дольщики строительства проблемного жилого комплекса «Свобода» в Краснодаре получат ключи от квартир к началу нового учебного года. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что рост туристического потока в Краснодарский край за январь—август текущего года будет незначительным.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram