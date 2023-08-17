Корпуса Краснодарского завода тяжелого станкостроения опечатали

В механосборочные корпусы №1 и №3 завода «Седин» в Краснодаре в четверг, 17 августа, заблокировали доступ. На дверях помещений было размещено сообщение о смене собственника, рассказал «Ъ-Кубань» представитель ООО «Транспортно-дорожное строительство» (один из субарендаторов завода), юрист Вячеслав Кантер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Кантер Фото: Вячеслав Кантер

По его словам, на встрече с руководством ФГУП «НТЦ «Химвест», в хозяйственное ведение которому передано имущество завода, собралось около ста человек (руководителей организаций арендаторов и субарендаторов, юристов, рабочих).

«Собравшиеся были возмущены тем, что их лишили доступа в рабочие помещения, а также тем, что были нарушены и прекращены рабочие процессы»,— комментирует господин Кантер. На встрече также присутствовали сотрудники полиции.

«Полицейские посоветовали вопросы относительно ограничения допуска в рабочие июле помещения адресовать руководству ФГУП “НТЦ «Химвест”. Оценку законности их действиям дадут в установленном законом процессуальном порядке, поскольку в полицию уже поступило заявление по факту самоуправных действий»,— рассказал юрист.

В арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства нежилых помещений и зданий МОАО «Седин», АО «Краснодарский станкостроительный завод Седин», ООО «Седин-Шисс» и Промышленной ассоциации «Завод имени Седина», а также четырех земельных участков.

Тат Гаспарян

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