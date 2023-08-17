Мэр Краснодара Наумов: дольщики ЖК «Свобода» получат ключи к сентябрю

Дольщики строительства проблемного жилого комплекса «Свобода» в Краснодаре получат ключи от квартир к началу нового учебного года. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

«Завершается благоустройство придомовой площадки, идет установка лифтового оборудования»,— говорится в сообщении.

Еще один долгострой — жилой комплекс «Черкасский» — завершен на 90%. В доме установили лифтовое оборудование, в ближайшее время начнется обустройство прилегающей территории. Завершение всех работ запланировано на октябрь текущего года.

В июле текущего года в Краснодаре насчитывалось 40 долгостроев. До конца года в городе хотят закрыть вопросы по жилым комплексам ЖК «Мультиплекс "Кино"», ЖК «Свобода», ЖК «Сердце» и «Дом с ротондами».

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram