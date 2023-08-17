Московский агрохолдинг намерен вступить в дело о банкротстве Вячеслава Цеповяза

Крупный участник российского аграрного рынка — ООО «Агропромышленная корпорация "АСТ Компани М"» — может оказаться в числе кредиторов Вячеслава Цеповяза, осужденного в составе банды «Цапки» (отбывает 20-летний срок). Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) в ходе рассмотрения дела о признании Цеповяза несостоятельным принял заявление «АСТ Компани М» о процессуальном правопреемстве. На судебный акт, опубликованный в картотеке арбитражных дел, обратил внимание «Ъ-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

С заявлением о банкротстве Цеповяза в краевой арбитраж 20 июля обратился предприниматель из Кущевского района Николай Захаров (Гордик). Заседание АСКК, на котором обсудят обоснованность требований кредитора, состоится 22 августа. Суд также рассмотрит заявление о процессуальном правопреемстве корпорации «АСТ Компани М», которая приобрела право требования к Вячеславу Цеповязу по договору цессии (вторая сторона сделки не разглашается).

ООО «Агропромышленная корпорация "АСТ Компани М"» зарегистрировано в Москве в 1997 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Учредителями общества являются Руслан Магомедхажиев и Александр Лиховцев. Выручка по итогам 2022 года составила 60,7 млрд руб., чистая прибыль — 465 млн руб. Общество осуществляет деятельность в 11 регионах РФ, владеет 11 элеваторами, в том числе в Краснодарском крае, обрабатывает сельхозугодия, ведет перевалку зерна через собственный речной порт в городе Калач-на-Дону, а также через порты Азов, Ейск, Новороссийск.

В начале лета 2023 года Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил право Николая Захарова на взыскание с Цеповяза более 2 млрд руб. компенсации за активы, которые члены банды отняли у предпринимателя в 2008 году.

Наталья Решетняк

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