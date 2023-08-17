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ДНК-анализ показал, что в Сочи продают курятину под видом мяса черепах

Экзотическое мясо, которое реализуют на рынках Сочи, проверили по ДНК на фальсификацию. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование Genotek, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и учеников лицея «Сириус».

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Выяснилось, что на прилавках местных магазинов, в точках местного общепита и на рынках под видом черепашьего мяса продают куриное, сазан продают как тарань, щупальца гигантского кальмара выдают за осьминога, а икра палтуса и щуки, а также «маринованные улитки», оказались имитацией.

Наталья Решетняк

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