Туроператоры заявили о незначительном приросте турпотока на Кубань с начала года

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что рост туристического потока в Краснодарский край за январь—август текущего года будет незначительным. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По оценкам эксперта, показатель может вырасти всего на 5–6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Крыму, напротив, ожидается значительное снижение турпотока (порядка 25–30%).

Причинами такой динамики в АТОР считают наводнения на юге РФ в начале сезона и многочасовые пробки у Крымского моста, вызванные попытками атаки беспилотников.

«Еще одним фактором могла стать растущая конкуренция с зарубежными направлениями. Согласно данным "Слетать.ру", в целом на туры по России по итогам лета пришлось 31,4% продаж в организованным сегменте, это на 5 процентных пунктов (п. п.) ниже, чем год назад»,— сообщает издание.

При этом в преддверии летнего сезона наблюдалось значительное увеличение спроса на Черноморские курорты. Так, в период с января по середину мая текущего года рост спроса на отдых в Крыму и Краснодарском крае достигал 30–40%.

Анастасия Донскова

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