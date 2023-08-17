КПРФ на Кубани: в зоне спецоперации погиб коммунист Владимир Котов

Краснодарский коммунист Владимир Котов погиб 15 августа при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого отделения КПРФ.
Фото: kubkprf.ru
«Крайком КПРФ, коммунисты Краснодара выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким, друзьям Владимира Николаевича»,— говорится в сообщении.
Владимиру Котову было 55 лет. Он родился в станице Выселки, окончил Кубанский аграрный университет по специальностям «инженер-механик» и «юрист». С 2008 года жил в Краснодаре, работал на местном предприятии «Каскад». С мая 2021 года являлся членом КПРФ. В июне 2023 года был мобилизован в зону СВО. Служил в 72-й бригаде, личный позывной — «Бейсуг».
В январе 2023 года в ходе проведения специальной военной операции погиб коммунист из станицы Мингрельской Абинского района, старший снайпер Сергей Дубина. Сергею Дубине было 28 лет. Он погиб при выполнении боевого задания.
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