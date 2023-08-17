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Путин заявил о перспективе строительства ВСМ из Москвы до Сочи

Президент России Владимир Путин видит перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы до Адлера (Сочи). Заявление главы государства после церемонии открытия пассажирского движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) цитирует ТАСС.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Без всякого сомнения мы должны будем развивать эту систему дальше. Если там от Москвы до Адлера протащить [высокоскоростную ветку], это уже будет 10 часов всего в пути», — сказал президент.

В настоящий момент, по словам Владимира Путина, пришло время для реализации ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга. После магистраль также нужно будет довести до Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани, а также Донецка, Луганска. Кроме того, президент РФ обсудит строительство ВСМ до Минска с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Осенью 2022 года сообщалось, что Минтранс России рассматривает возможность реализации проекта по созданию высокоскоростной магистрали, которая свяжет Москву, Краснодар и Адлер. Замглавы ведомства Валентин Иванов рассказал журналистам, что проект создания ВСМ между столицей и южными городами — это третий этап развития ускоренного железнодорожного сообщения внутри страны. В первую очередь Минтранс РФ рассмотрит возможность создания проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом, во вторую — между Москвой, Владимиром и Казанью.

Наталья Решетняк

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