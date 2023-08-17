Кубанская обувная фабрика «Брис-Босфор» просит «Совкомбанк» вернуть имущество

Конкурсный управляющий крупнейшего кубанского производителя обуви «Брис-Босфор» обжалует законность сделок с «Совкомбанком». Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, конкурсный управляющий Петр Черепанов просит суд признать недействительным соглашение об отступном от 29 ноября 2019 года между должником и ПАО «Восточный экспресс банк» (правопреемник «Совкомбанк»). А также применить последствия недействительности сделки. Обязать «Совкоманк» возвратить в конкурсную массу ООО «Брис Босфор» недвижимое имущество.

Речь идет о земельном участке площадью 30 603 кв. м в селе Гайдук (Новороссийск), производственных зданиях, складах, грузовом транспорте, фабричных станках и другом промышленном оборудовании. Всего 601 наименование.

ООО «Брис-Босфор» признано банкротом в марте 2023 года. Предприятие выпускало продукцию более 17 лет. Объем производства достигал 18 млн пар в год. В феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи ООО «ВетАнна», которое входит в группу «Брис-Босфор», заключило соглашение о строительстве обувного производства в Новороссийске. Однако проект не был реализован.

Как писал «Ъ-Кубань», финансовые сложности ООО «Брис-босфор» начались в феврале 2019 года после проверки со стороны ЦБ РФ банка «Восточный», выявившей проблемы с корпоративными кредитами в банке и признаки вывода активов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Брис-Босфор» зарегистрировано в 1999 году в станице Полтавской. Производство обуви является основным видом деятельности организации. 72,26% доли в уставном капитале компании принадлежат Татьяне Лужиной, 18,06% — турецкой компании Kraliler ayakkabclk a.., 5,02% — ООО «Карлтон», 4,65% — ПАО «Совкомбанк».По итогам 2022 года выручка предприятия составила 4,1 млн руб., убыток — 11,3 млн руб.

Наталья Решетняк

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