Жителя Кубани, избившего ногами женщину на Камчатке, арестовали на два месяца

Жителя Кубани, подозреваемого в жестоком избиении женщины в кафе поселка Сокоч на Камчатке, взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщают «Известия».

По данным МВД России, 41-летний мужчина напал на коллегу в ходе словесной перепалки. В соцсетях сообщили, что злоумышленник бил женщину ногами по голове в течение трех минут и угрожал ножами. У пострадавшей обнаружили множественные переломы костей черепа. В настоящее время она находится в больнице.

Ранее стало известно, что подозреваемый неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления в Краснодарском крае.

В ходе судебного заседания мужчина заявил, что его «хотят очернить», сообщает Telegram-канал Shot.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30 ч. 3, 105 ч. 1 УК РФ).

Анастасия Донскова

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