Прокуратура выясняет причины масштабного блэкаута в Новороссийске

Прокуратура начала проверку по факту масштабного блэкаута в Новороссийске, где без света остались 7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Массовое отключения света произошло 17 августа вечером. Электричество было отключено в многоквартирных дома, а также в соцобъектах в Центральном и Южном районах города (ул. Анапское шоссе, Энгельса, Черняховского, Котанова, Видова, Пархоменко, Мурата Ахеджака, пр. Ленина, и д).

«По данному факту прокуратурой города Новороссийска организованы проверочные мероприятия, по итогам которых, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении.

Как отметил и.о. заместителя главы Новороссийска Павел Сычев, повреждение кабельной линии произошло в результате земельных работ и оказалось сложным, требующим дополнительного времени для обследования поврежденного участка.

«Специалисты аварийной бригады делают все возможное, чтобы процесс прошел максимально качественно и быстро»,— заявил вице-мэр.

Наталья Решетняк

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