Кокаиновое дело завершилось оправданием

Мосгорсуд оправдал обвиняемых в контрабанде почти полутонны кокаина. Подозреваемым грозило пожизненное заключение, но за них вступились присяжные. Граждан Литвы и России освободили из-под стражи в зале суда. Обвинение настаивало, что они создали ОПГ для поставки наркотиков через порт Санкт-Петербурга. Но присяжные посчитали, что в этой части отсутствовало само событие преступления. А что касается контрабанды, обвинение не смогло доказать причастность к ней подсудимых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Подробнее о деле — в справке “Ъ FM”:

Преступное сообщество состояло из обособленных подразделений, у каждого из которых были свои функции. Одни занимались отправкой наркотиков, другие извлекали их из тайников, третьи занимались сбытом. Брикеты кокаина прятали в технических полостях контейнеров до загрузки, либо уже вместе с товаром. Для контрабанды использовали практически любой контейнер и любое морское судно, курсирующее между портами Эквадора и Санкт-Петербурга. Фигуранты разработали систему конспирации и защиты от разоблачения. Так, один из контрабандистов, чтобы обойти запрет на въезд в Россию, специально сменил имя и фамилию. С 2013 года до момента задержания в апреле 2019-го преступники переправили в Россию 15 партий кокаина общим весом 472 килограмма. К расследованию подключились несколько ведомств, включая центральный аппарат ФСБ. Следователи допросили более 230 свидетелей, провели свыше 50 обысков и 150 экспертиз. Уголовное дело состояло из 270 томов.

Как такое дело могло закончиться оправдательным приговором? Советник адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Михаил Воробьев полагает, что все дело в ошибке следствия, которую обычный суд, возможно, и не заметил бы:

«Следствие, увеличивая себе статистику, завышает объем обвинения и направляет такие дела в суд, считая, что их миссия на этом выполнена. Очень часто завышенный объем обвинения не проходит, и суды в итоге переводят квалификацию на более легкий состав.

На мой взгляд, следствие изначально не увидело разницы между ОПГ и предварительным сговором. ОПГ, скажем так, — это вершина пирамиды организованной преступной деятельности. Если в суде, в его классическом составе, где один судья, возможно, это прошло бы, то суд присяжных, когда те или иные формальные основания позиции не доказаны, признаки не обозначены, однозначно говорит, что самого события нет, преступление не доказано».

Не исключено, что вердикт присяжных в этом деле еще отменят, полагает адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Альтависта» Владимир Воронин:

«Организация, контрабанда из разных стран, международные перевозки — звучит это действительно очень солидно. Но все-таки присяжные смотрят на фактические вещи. И если по итогу достаточно длительного процесса они сказали, что эти люди невиновны, думаю здесь не должно оставаться никаких сомнений по поводу виновности или невиновности.

Другой вопрос, что будет с их приговором дальше. Мы прекрасно знаем статистику по отмене тех вердиктов, которые выносятся присяжными из-за мелких процессуальных нарушений. Но присяжные — это фактически единственная часть уголовного процесса, которая еще хоть как-то работает и в принципе хочет разбираться в больших и сложных вещах».

Как отмечают «Ведомости», в качестве свидетелей обвинения в суд были приглашены ранее осужденные за мошенничество бывшие оперативные сотрудники ФСКН — это и могло смутить присяжных. Собеседники издания полагают, что обвинение просто не подготовилось к работе с судом присяжных.

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Иван Корякин