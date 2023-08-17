Микрочипы, ДНК и невидимые чернила в помощь фермерам

Производители сыров, вин, мясных деликатесов и прочих кулинарных специалитетов европейских стран все чаще обращаются к техническим способам защиты своих продуктов от подделки. В ход идут QR-коды, невидимые чернила, микрочипы и нанотехнологии — все для того, чтобы оградить рынок, стоимость которого оценивается в €80 млрд в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Antonio Calanni / AP Фото: Antonio Calanni / AP

Консорциум производителей пармезана, похоже, нашел новое оружие в своей бесконечной борьбе с имитаторами и подделками. Как сообщает The Wall Street Journal, к каждому кругу настоящего пармезана теперь прикрепляется съедобный микрочип c транспондером, который, используя блокчейн и прочие технологии, позволяет отслеживать передвижение сыра и определять его актуальное местоположение, а также узнавать его историю вплоть до фермы, на которой было произведено использовавшееся при производстве молоко. QR-код, помещаемый рядом, позволяет уже оптовикам и магазинам проверять подлинность сырного круга.

Эксперимент, по информации газеты, длится год: производители сыра хотят убедиться, что американские силиконовые чипы могут соответствовать требованиям по выдержке сыра — от одного до трех лет. По словам изготовителя чипов, компании p-Chip, ее продукция способна пережить экстремальные температуры, данные можно считывать через лед, а сами чипы могут выдержать годы хранения в жидком водороде. Кроме того, чипы, похоже, безвредны. В ходе испытаний их погружали в искусственный желудочный сок, и чипы даже через три недели не выделяли никаких опасных для здоровья веществ.

Чипирование сыра может показаться экзотическим способом, но только сторонним наблюдателям.

Производители так называемых защищенных продуктов видят в технологиях если не окончательное решение, то по крайней мере способ облегчить борьбу с многочисленными производителям подделок и имитаций.

Статус защищенных имеют в настоящее время более 3,5 тыс. продуктов, производимых в странах ЕС. Некоторые, такие как сыр Parmigiano Reggiano (он же — классический, так называемый настоящий пармезан), пармская ветчина, коньяк, шампанское, просекко или греческая фета, хорошо известны. Другие известны меньше. А это и пиранская соль, производимая вручную в Словении, и чеснок Graciosa — чеснок с Грасиозы, одного из Азорских островов, и, наконец, польские шидловские сливы. Больше всего защищенных продуктов — итальянские. За ними идут французские и испанские. По данным ЕС, рынок защищенных продуктов оценивается в €80 млрд в год. Учитывая, что такие продукты продаются по высоким ценам (тот же круг настоящего пармезана может, при определенных условиях, стоить €1 тыс), неудивительно, что они в первую очередь становятся объектом копирования, имитации, подделки.

Как признает в беседе с The Wall Street Journal адвокат Рита Тардиоло, представляющая интересы многих ассоциаций производителей итальянских продуктов, в том числе пармезана и просекко, нет никаких гарантий того, что производители подлинных продуктов когда-нибудь добьются победы. «Возможно, речь идет о ситуации, которая просто не имеет конца»,— говорит она. Но, утверждают производители, это не значит, что они готовы смириться. «Мы не сдаемся. Мы продолжаем борьбу новыми методами»,— говорит представитель Ассоциации производителей пармезана Альберто Пекорари.

Чипы, правда не такие передовые, используются и виноделами. Их вкладывают в пластиковый колпачок, которым закрывают пробку на винной бутылке. А еще виноделы используют невидимые чернила для бутылочных этикеток и гравируют уникальный серийный номер прямо на бутылке.

Микрочипы — не единственный способ защиты. Производители активно и широко используют QR-коды, позволяющие прослеживать историю товара и подтверждать ее подлинность. Есть и более необычные способы. К примеру, производители сыров в Европе вовсю перенимают швейцарскую технологию ДНК-дактилоскопии молочных бактерий, которая легко устанавливает, из какого молока был произведен сыр.

Разумеется, нет никаких гарантий того, что технические меры защиты не смогут быть преодолены злоумышленниками. Ведь даже самые дорогие и серьезные виды защиты денежных купюр не оставили без работы фальшивомонетчиков.

Тем не менее, говорят эксперты, производители, используя новые методы, как минимум сделают работу имитаторов дороже, а выявление подделок — проще.

Что же до съедобных чипов от p-Chips, то, по словам представителей компании, ими в самое ближайшее время начнет пользоваться германский производитель лекарств Merck. В очереди стоят и автопроизводители, которым необходимы новые передовые способы подтверждения подлинности запчастей.

Андрей Келекеев