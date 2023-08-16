Путин и Собянин вместе откроют движение МЦД-3 17 августа

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин откроют пассажирское движение по МЦД-3 17 августа в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин и Собянин в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса" откроют пассажирское движение по МЦД-3 и ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона»,— сказано в сообщении, которое приводят информагентства.

Вчера, 15 августа, пригородные поезда на Ленинградском направлении задерживались до двух часов. В пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщали, что задержки связаны с обкаткой поездов для МЦД-3.

В марте Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным запустили движение на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Господин Путин участвовал в церемонии в видеоформате.

Олеся Павленко