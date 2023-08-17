1,4 процента составил рост цен производителей в июле по сравнению с июнем 2023 года, сообщил Росстат. Рост отпускных цен ускорился после стабилизации в июне из-за заметного подскока в добыче (на 5,1%), прежде всего нефти и газа (на 6,9%). Цены в обработке за июль повысились на 0,6%, лидерами роста стали производители, ориентированные на частное потребление: в пищевой промышленности повышение составило 1,5%, в производстве лекарств — 1,4%, резиновых и пластмассовых изделий — 1,2%, в автопроме — 1,1%, что, вероятнее всего, отражает ослабление курса рубля. В годовом выражении цены производителей перешли к росту после стабилизации в июне, увеличившись в июле на 4,1%.