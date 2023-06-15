«Эко-культура» планирует строительство в Воронежской области еще одной очереди тепличного комплекса

ООО «ТК "Воронеж-агро"» (прежнее название — ООО «Эко-культура агро») планирует построить в Бобровском районе Воронежской области тепличный комплекс по выращиванию огурцов мощностью 61,1 тыс. т овощей в год. Соответствующее соглашение компания заключила с правительством региона на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе Россельхозбанка, который будет финансировать проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем инвестиций стороны не раскрывают. Известно, что площадь тепличного комплекса может составить свыше 45 га, ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Власти рассчитывают на создание 700 и ежегодное поступление в бюджет порядка 260 млн руб. налогов.

До мая 2023 года единственным учредителем «Воронеж-агро» выступало ООО «Эко-культура», одно из основных лиц одноименной группы компаний, считающейся одним из крупнейшим инвесторов в российский АПК. Группа уже владеет тепличным комплексом в Бобровском районе, общая площадь которого после завершения всех очередей может достигнуть 100 га.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ТК "Воронеж-агро"» (ранее — ООО «Эко-культура агро») зарегистрировано в Ставропольском крае в 2015 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности —выращивание овощей защищенного грунта. Гендиректором выступает Сергей Макаров. 99% компании принадлежат ООО «Династия» Ивана Крыханова, еще 1% у Натальи Ульченко. Выручка компании в 2022 году составила 2,1 млн руб., чистая прибыль — 11 тыс. руб.

В Россельхозбанке напомнили, что уже инвестировали в проекты в Воронежской области более 470 млрд руб., при этом 91,5% вложений были направлены на развитие АПК.

Какие еще проекты «Эко-культура» планирует в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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