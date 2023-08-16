Миссия «Луна-25» вышла на орбиту Луны

Российская межпланетная станция «Луна-25» вышла на орбиту Луны. Системы работают в штатном режиме, связь со станцией устойчивая. Об этом сообщил «Роскосмос».

Выход на орбиту состоялся в 12:03 мск. «Все системы "Луны-25" функционируют штатно, связь с ней устойчивая. Проводятся сеансы измерения текущих навигационных параметров»,— сказано в сообщении «Роскосмоса».

Для выхода на орбиту провели два включения двигательной установки станции. Первое выполнили корректирующим тормозным двигателем в 11:57 мск, его длительность составила 243 сек. Второе — двигателем мягкой посадки, оно длилось 76 сек.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с первой почти за 50 лет российской лунной станцией «Луна-25» была запущена 11 августа. Местом приземления станции выбран район в южной полярной области Луны. Посадка запланирована на 21 августа. Срок работы «Луны-25» — год.

Это первая экспедиция на лунный полюс, советские лунные станции садились у экватора. Предыдущую миссию «Луна-24» отправили в 1976 году, она доставила на землю 170 г лунного грунта. «Роскосмос» собирается запустить «Луну-26» в 2027 году, а «Луну-27» — в 2028-м.

Олеся Павленко