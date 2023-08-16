ФСБ обнаружила на месте боя с украинскими диверсантами дроны с надписью «собственность ФСБ России»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассказала о пресеченной попытке украинских диверсантов пересечь границу в Стародубском районе Брянской области. Как уточняет ФСБ, четверо диверсантов были уничтожены.

При этом на месте боя пограничниками были обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой. По мнению ФСБ, это свидетельствует о подготовке провокаций на российской территории.

ФСБ не уточняет, когда именно был бой. Вчера губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов проникнуть в область. Это произошло в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. Губернатор говорил, что в результате обстрелов пострадал работник сельхозпредприятия. Он был доставлен в больницу.

Подробнее о бое читайте в материале — в «Пограничная разведка прогнала украинских диверсантов».