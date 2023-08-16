В Крыму назвали штрафы за публикации материалов с разрушениями после атак ВСУ

В Государственном совете Крыма предлагают штрафовать россиян до 300 тыс. руб. за публикации фото- и видеоматериалов о последствиях атак со стороны вооруженных сил Украины по территории страны, заявил в эфире телеканала «Россия 24» председатель регионального парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, крымские депутаты предлагают штрафовать физлиц при однократном нарушении в виде публикаций в соцсетях последствий украинских военных на территории РФ до 30 тыс. руб., государственных и муниципальных служащих — до 100 тыс. руб., а юридических лиц — до 300 тыс. руб.

Владимир Константинов также отметил, что законодательная инициатива уже получила поддержку в комитете Госдумы по обороне.

В начале года власти Крыма подготовили законопроект о наказании граждан за публикацию информации о расположении военных объектов и их работе. Недавно глава региона Сергей Аксенов предложил распространить этот запрет еще на фото и видео, демонстрирующие «результаты террористических атак». В Госдуме эту идею концептуально поддерживали, но отметили, что вопрос требует тщательной проработки.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь