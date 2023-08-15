Яйца укатились с прилавков

В результате вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирская» вся произведенная продукция и зараженные птицы уничтожены, проводится расследование для установления причины возникновения заболевания, в Уфимском районе установлен карантин. Опрошенные торговые сети сообщили «Ъ-Уфа», что изъяли продукцию птицефабрики, в основном это куриные яйца, из продажи, она будет замещена товарами других поставщиков. Дефицита яиц не прогнозируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На полгода птицефабрика вынуждена прекратить продажи продукции

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ На полгода птицефабрика вынуждена прекратить продажи продукции

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Очаг заболевания высокопатогенным гриппом птиц в цехах на птицефабрике «Башкирской» был выявлен 11 августа. В письме птицефабрики деловым партнерам сообщалось, что 9 августа были отобраны биоматериалы для выяснения причины падежа птицы. На полгода птицефабрика вынуждена прекратить продажу своей продукции. Торговые сети, куда она поставлялась, должны изъять товары, отгруженные с 30 июля.

Указом главы Башкирии Радия Хабирова был установлен карантин в Уфимском районе. Угрожаемой зоной определена прилегающая к птицефабрике территория в радиусе 5 км, в радиусе 10 км установлена зона наблюдения. В период действия карантина в эпизоотическом очаге больная птица должна быть уничтожена, запрещается посещать зараженные территории, за исключением персонала, специалистов государственной ветеринарной службы и лиц, проживающих там, ввозить и вывозить птицу и яйца, продукты убоя птиц, корма, с которыми могли иметь контакт больные птицы, снимать пух и перо, закладывать яйца на инкубацию.

13 августа завершилась вакцинация птиц против гриппа в угрожаемой зоне, сообщил госкомитет республики по ветеринарии. Всего было привито более 2 тыс. голов домашней птицы. Проводится эпизоотологическое расследование для установления причины возникновения заболевания, отмечают в ведомстве.

На сайте птицефабрики сообщается, что на границе очага выставлены блокпосты: «Компания создала комиссию по ликвидации очага заболевания и приложит максимальные усилия для скорейшего восстановления работы птицефабрики и недопущения подобных инцидентов в дальнейшем».

На сегодняшний день все мазки и кровь, отобранные у работников птицефабрики, отрицательны на птичий грипп, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В пресс-службе ГК «Таврос» на запрос «Ъ-Уфа» вчера не ответили.

АО «Птицефабрика «Башкирская» базируется в селе Авдон, входит в ГК «Таврос». Является одним из крупнейших производителей яиц и яйцепродуктов в России. На сегодняшний день объем производства куриных яиц на птицефабрике «Башкирская» с начала года составляет более 440 млн штук. По данным Росптицесоюза, в 2022 году птицефабрика «Башкирская» занимала 2% рынка страны (758 млн) по объему производства пищевых куриных яиц. Поголовье птиц оценивалось более чем в 2,6 млн голов.

Впервые в Башкирии птичий грипп был зарегистрирован в октябре 2021 года, когда были вспышки заболевания в Туймазинском и Благоварском районах. Тогда под удар в основном попала водоплавающая птица — гуси и утки. В текущем году в 30 субъектах РФ зарегистрировано 66 очагов заболевания, в том числе 18 — в Приволжском федеральном округе.

Начальник отдела госкомитета Башкирии по ветеринарии Линар Зиганшин сообщил «Ъ-Уфа», что сейчас на предприятии ликвидируются продукция и павшая птица. «Во все торговые сети направлены уведомительные письма. Чтобы в сетях произошла утилизация, нужно подтвердить наличие вируса в самой продукции. Не обязательно вирус гриппа находится в каждой единице продукции, поскольку оказались заражены не все корпуса птицефабрики. После лабораторных исследований продукция будет признаваться либо зараженной, либо безопасной»,— пояснил Линар Зиганшин.

Господин Зиганшин отметил, что при хорошем стечении обстоятельств через полгода предприятие сможет возобновить производство, но предстоит восстановить те объемы, которые были на сегодняшний день.

В пресс-службе X5 Group «Ъ-Уфа» сообщили, что реализация продукции компании «Таврос» остановлена: «В то же время на полках торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» данная продукция (яйцо) представлена от других производителей — как местных, так и из соседних регионов». В пресс-службе розничной сети «Магнит» также проинформировали, что вся продукция птицефабрики — куриные яйца — уже изъята из продажи. «Мы ведем работу по замещению ассортимента продукцией других производителей»,— отметили в сети.

Гендиректор сети «Байрам» Павел Антипин сообщил, что птицефабрика поставляла в магазины сети замороженную курицу и яйца. «У нас на полках магазинов этой продукции с датой производства, начиная с 30 июля, нет. Нам повезло, в этот момент как раз были поставки яиц от других производителей, а партию замороженной курицы мы получили, но не успели распределить. В соответствии с полученной инструкцией она будет возвращена производителю»,— прокомментировал господин Антипин. Он прогнозирует, что дефицита на яйца и другую куриную продукцию не будет.

Влада Шипилова, Булат Баширов