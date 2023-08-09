Цифровой рубль протестируют на юрлицах

Центробанк на следующей неделе начнет тестировать цифровой рубль на реальных клиентах. Операции с новым видом национальной валюты стартуют 15 августа, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, на пилотном этапе этим будут заниматься 13 банков. Они проверят открытие и закрытие цифровых кошельков кредитных организаций и клиентов, переводы цифровых рублей между гражданами, а также оплату в торгово-сервисных предприятиях. Первоначально участвовать в эксперименте будут 30 юридических лиц в 11 городах. Правда, кто и в каких именно, регулятор не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Физические лица скоро смогут подать заявку для участия, сообщила Ольга Скоробогатова и указала, на каких условиях для банков и граждан будет проходить тестирование: «Для граждан переводы на платформе цифрового рубля будут бесплатными. Внутри не будет никаких ограничений ни на суммы, ни на остатки.

Чтобы дать возможность банкам балансировать по ликвидности, мы планируем установить сумму безналичного перевода с безналичного счета в кредитной организации на платформу в размере 300 тыс. руб. Если же эти деньги на платформе, то никаких ограничений в переводах нет.

Для бизнеса мы установили комиссию не более 0,3%. Для торгово-сервисных предприятий, которые давно просили нас рассмотреть снижение комиссии по эквайрингу, это мечта, и мы ее исполнили. Думаю, бизнес будет активно использовать цифровой рубль для снижения издержек. Мы хотим на реальных клиентах, реальных операциях, на ограниченном круге на 100% убедиться в том, что это удобно. В противном случае никто этим пользоваться не будет».

После разъяснений Центробанка заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столичном метро протестируют продажи сувенирных карт «Тройка» и карт с балансом билета «Кошелек» за цифровые рубли. По его словам, на первом этапе воспользоваться таким способом оплаты смогут сотрудники подземки, включенные в фокус-группу. Так что же в итоге будет представлять собой цифровой рубль? И где еще можно будет использовать новую форму национальной валюты?

На эти вопросы “Ъ FM” ответил юрист, партнер компании Digital & Analogue Partners Юрий Брисов: «Если правильно формулировать природу цифрового рубля, то это третья форма денег, не связанная с наличностью или с безналичностью. Криптовалюты, вошедшие в привычный оборот, наверное, являются наиболее подходящим аналогом, поскольку это тоже платежное средство, с помощью которого можно совершить большое количество операций, при этом напрямую оно никак не связано с национальной валютой.

Если говорить о внедрении в оборот, скорее всего, какие-то связанные с государством институты начнут первыми принимать цифровой рубль. Например, дадут возможность оплачивать им налоги, коммунальные и другие услуги. Это быстрый и удобный расчет с гражданами, фиксация всех операций на блокчейне, экономия огромного количества средств на отчетности. Государству будет проще внедрить эти технологии, в отличие от коммерческих организаций, которым надо понимать, как можно на этом заработать».

Ранее банковское сообщество и бизнес просили Центробанк разъяснить, что именно будет представлять собой такой рубль и для чего он необходим. В Центробанке уточнили, что он станет новым средством платежа, однако граждане не смогут получать по нему проценты, а банки не будут выдавать кредиты в такой форме национальной валюты.

Но если к технической стороне этого проекта вопросов становится меньше, то по-прежнему не до конца понятно, на каких условиях придется обслуживать оборот цифрового рубля, говорит председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов: «Это вполне понятные платежные механизмы, много раз отработанные на банковских системах. Есть платежные системы на электронных деньгах, которые еще больше похожи на цифровой рубль, чем классические банковские системы. В целом каких-то проблем в работоспособности я не вижу.

Вопросы относятся не к стадии тестирования, а скорее к среднесрочной, долгосрочной перспективе, в частности, касающиеся экономики этого проекта: как будет устроено разделение расходов, доходов и тому подобное.

Это похоже на такую обобщенную агентскую схему, и банки несут определенные расходы, поскольку они занимаются онбордингом клиентов, включают цифровой рубль в приложения. Скорее всего, кредитные организации будут подключать как неких квазиэквайеров торговые точки и так далее. Это все довольно затратная история».

Тем временем больше половины россиян не знают, зачем нужен цифровой рубль, говорится в исследовании ВЦИОМа. 55% опрошенных что-то слышали о такой форме национальной валюты, но не в курсе подробностей. Почти каждый третий впервые узнал об этом явлении от социологов, и только 15% респондентов знают о том, что с 2025 года планируется массовое внедрение цифрового рубля.

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Владимир Расулов