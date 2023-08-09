Большинство россиян пока не хотят пользоваться цифровым рублем

С 15 августа в России начнется проведение реальных операций с цифровым рублем для физических и юридических лиц. Его массовое внедрение запланировано на 2025 год. Как показал опрос ВЦИОМа, осведомлен об этом каждый седьмой россиянин (15%). Еще 55% что-то слышали, а 30% узнали впервые в ходе опроса. При этом большинство россиян не хотели бы сами опробовать цифровой аналог наличных. Интерес к новому средству оплаты в той или иной мере продемонстрировала лишь треть респондентов (30%).

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Как показал опрос, у значительной доли россиян пока не сформировалось понимание цели внедрения цифрового рубля. Каждый второй затруднился ответить на вопрос, для чего он нужен. Среди тех, кто дал содержательный ответ, большинство (22%) назвали главными целями прозрачность и безопасность денежных операций. 8% респондентов увидели в нововведении негативные тенденции (мошенничество, обман, контроль населения).