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Коммерсантъ FM
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Индикаторы

Анонсы некоторых материалов августовских «Денег»

Российские акции растут

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В первых числах августа индекс Мосбиржи впервые с 22 февраля 2022 года превысил 3100 пунктов. Продолжая расти, 11 августа преодолел отметку в 3150 пунктов. По мнению экспертов, «бычьему» настроению на рынке способствуют позитивная отчетность компаний, которые после годового перерыва возобновили ее раскрытие, реинвестирование ранее выплаченных дивидендов и продолжение ослабления рубля. По наблюдениям «Денег», лучше рынка на бирже в августе выглядели акции «Роснефти», АЛРОСА и «Яндекса».

О лидерах рынка акций читайте в статье «Управляющие отчитались о росте».

Экономика БРИКС опережает G7

На основе свежих данных Всемирного банка «Деньги» подсчитали, что суммарный ВВП по паритету покупательной способности (ППС) стран БРИКС в прошлом году составил $52,32 трлн, превысив суммарный ВВП стран G7 ($49,22 трлн) на $3,1 трлн. Причем экономики БРИКС стали обгонять G7 еще в пандемийном 2020-м — тогда ВВП (ППС) G7 составил $41,7 трлн, а БРИКС — $41,76 трлн. Но если тогда разница составила $60 млрд, то на следующий год разрыв вырос до 1,99 трлн ($45,22 трлн против $47,21 трлн).

Подробнее об этом читайте в статье «Опередившие развитые».

ЦБ и ФРС поднимают ставки

Банк России 21 июля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 7,5% до 8,5%. Затем 15 августа на экстренном заседании повысил еще на 350 б.п. до 12%. Решение на фоне ослабления рубля ЦБ объяснил стремлением ограничения рисков для ценовой стабильности. 26 июля ФРС США повысила диапазон ключевой ставки с 5,00–5,25% до 5,25–5,50%. Глава ФРС Джером Пауэлл не исключил дальнейшего роста ставки, пояснив, что процесс возвращения к целевой инфляции в 2% в США будет долгим.

Как работают механизмы финансового регулирования, читайте в статье «Глобальная инфляция не отступает».

Нефть перешагнула потолок

Цена российского сорта нефти марки Urals в июле преодолела декларируемый США и их союзниками по G7 санкционный потолок в $60 за баррель. Это произошло в среду, 12 июля, когда Urals покупали по $60,78 за баррель. Средняя цена Urals в июле, по подсчетам Минфина России, составила $64,37 за баррель. Это в 1,2 раза ниже, чем в июле 2022 года ($78,41 за баррель), но на 16,4% выше уровня июня ($55,28). По оценкам экспертов, цены на нефть продолжат рост из-за ожиданий дефицита на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии и снижения объемов российского экспорта (еще 2 апреля Россия объявила о сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки).

Как рост цен на нефть отражается на ценах на бензин, читайте в статье «Бензин не дотекает до рынка».

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