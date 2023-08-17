Опередившие развитые

Накануне 15-го саммита глав стран БРИКС, который пройдет в ЮАР с 22 августа, Всемирный банк опубликовал доклад, из которого следует, что по паритету покупательной способности (ППС) экономика России — на 5-м месте в мире, а ВВП стран БРИКС суммарно превосходит по тому же показателю G7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Шутя объединив в 2001 году в аббревиатуру первые буквы названий стран Бразилии, России, Индии и Китая, аналитик Goldman Sachs Assets Management Джим О’Нил и не предполагал, что пять лет спустя эти страны объединятся в содружество государств, способное формировать правила игры на международном рынке. Британский экономист в своей аналитической записке «Building Better Global Economic BRICs» («Строим лучшую мировую экономику» — англ.) лишь выделил четверку развивающихся стран, чьи экономики, на его взгляд, способны расти быстрее развитых стран благодаря большому рынку труда и «низкому старту производительности», позволяющему наверстать упущенное. Господин О’Нил не мог предугадать, что его шутливое brics (bricks - «кирпичи», англ.) станет акронимом после присоединения к четверке в 2011 году ЮАР (SAR).

Впрочем, экономические прогнозы экономиста не просто оправдались, но и превзошли его ожидания. Экономика Китая, как он и предсказывал, в прошлом году опередила американскую: ВВП (ППС) Поднебесной в 2022 году составил $30,327 трлн, тогда как США — $25,463. А суммарный ВВП стран БРИКС в том же году составил $52,32 трлн, тогда как суммарный ВВП группы развитых стран G7 — $49,22 трлн. По подсчетам «Денег», экономика БРИКС опередила «Группу семи» в пандемийном 2020-м — тогда ВВП (ППС) G7 составил $41,7 трлн, а БРИКС — $41,76 трлн. На следующий год разрыв увеличился ($45,22 трлн против $47,21 трлн).

К слову, несколько лет назад Джим О’Нил разочаровался в темпах роста половины из благословленной им «четверки», да так, что шутя предлагал переименовать БРИК в ИК. Но в прошлом году, по данным Всемирного банка, ВВП (ППС) России, несмотря на санкционную войну, составил $5,327 трлн, что, как, кстати, директировал пять лет назад Владимир Путин, вывело экономику России на пятое место в мире, оставив позади локомотив Евросоюза — Германию ($5,31 трлн).

Сохранится ли акроним БРИКС в ближайшие годы, сложно судить. Объявлено, что вступить в содружество в ближайшее время намерены Иран, Аргентина, Саудовская Аравия, Турция и Египет. Среди прочих кандидатов на вступление называют Венесуэлу, Белоруссию, Эфиопию, Алжир и Бангладеш. Заявки на вступление в БРИКС уже подали 23 страны, заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил лидеров 67 стран Африки и глобального Юга принять участие в мероприятиях на предстоящем саммите БРИКС. 34 к началу августа подтвердили свое участие. Помимо прочего на саммите рассмотрят возможности импорта и экспорта в национальных валютах и перспективы создания альтернативной резервной валюты в противовес евро и доллару, дискредитированным санкционными войнами G7.

Михаил Малыхин