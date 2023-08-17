Управляющие отчитались о росте

Минувший месяц был успешным для всех классических финансовых инвестиций. Лучшую динамику, по оценкам «Денег», продемонстрировали инвестиции в паевые инвестиционные фонды, ориентированные на вложения в акции компаний электроэнергетики. Высокий доход принесли все фонды российских акций, а также прямые инвестиции в акции отечественных компаний. Неплохо заработать можно было и на валютных активах: золоте, валютных ПИФах и валютных депозитах, которые выиграли от ослабления рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

ПИФы

Самыми доходными финансовыми инструментами в середине лета стали отдельные категории паевых инвестиционных фондов. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, по итогам месяца, завершившегося 8 августа, только у пяти из 144 крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы с активами свыше 500 млн руб.) произошло символическое снижение стоимости пая. Свыше половины фондов обеспечили доход выше 5%, а у 35 лучших паи подорожали более чем на 10%.

Лидирующие позиции среди фондов заняли ПИФы, ориентированные на компании электроэнергетики. По данным InvestFunds, цена паев таких фондов выросла за месяц на 13–18%. «Фундаментальных причин, почему бумаги энергетиков оказались в лидерах роста, мы не видим, скорее всего, тут имеет место фактор спекулятивного интереса к низколиквидным бумагам»,— говорит портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин.

Неплохую прибыль продолжают генерировать фонды, ориентированные на акции иностранных компаний. По данным Investfunds, их паи подорожали на 2–14%. Этому способствовало не столько повышение мировых фондовых индексов, сколько рост курса доллара в России. За отчетный период индекс MSCI World (отслеживает динамику акций компаний крупной и средней капитализации в 23 странах с развитым фондовым рынком) поднялся на 2,2%, еще почти 7% дала валютная переоценка.

Слабость рубля оказала положительное влияние и на другие фонды с валютными активами: золото, еврооблигации, замещающие и юаневые облигации. За месяц паи таких фондов подорожали на 3–7,8% и 5–8,3% соответственно.

Заметно отстали от рынка только фонды рублевых облигаций. По данным InvestFunds, в основной массе такие ПИФы показали прирост стоимости пая ниже 1%. Лучшую динамику среди таких фондов показали ПИФы с высокой долей корпоративных облигаций, а также инфляционных бондов. За отчетный период индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBTRNS вырос лишь на 0,04%, в то же время индекс гособлигаций RGBITR упал на 0,8%. «Индекс гособлигаций полной доходности снижался на протяжении всего июля в ожидании решения по ставке — причиной опасений стала инфляция и ослабление рубля. В итоге рынок оказался прав, ЦБ РФ на июльском заседании повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 8,5%»,— отмечает Дмитрий Скрябин.

Акции

Высокую прибыль частные инвесторы могли получить, инвестировав средства в российские акции. В начале августа индекс Московской биржи впервые с февраля 2022 года поднялся выше 3100 пунктов. 4 августа он достигал отметки 3194,84 пунктов, максимального значения с 21 февраля минувшего года. По итогам месяца, завершившегося 9 августа, индекс остановился на отметке 3099,55 пунктов, прибавив за месяц 8,5%.

«Бычьему» настроению на рынке способствовало несколько причин: позитивная отчетность компаний, которые после годового перерыва возобновили ее раскрытие, реинвестирование ранее выплаченных дивидендов и слабость рубля. К тому же в отчетный период значительно подорожала на мировом рынке российская нефть Urals. По данным Profinance, 9 августа цена российской нефти достигала максимума с ноября 2022 года — $72,9 за баррель. Это на 23% выше значений месячной давности.

Лучше рынка выглядели акции «Роснефти» и АЛРОСА, цена которых выросла к первой декаде августа на 11,7% и 17,6% соответственно. Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских обращает внимание, что акции этих компаний ранее отставали от своих конкурентов, поэтому в них наблюдался опережающий рынок рост. «Интерес к ценным бумагам АЛРОСА подстегивали новости о возможных дивидендах по итогам первого полугодия 2023 года»,— добавляет он.

Опережающие рыночные темпы роста продемонстрировали и акции «Яндекса», прибавив в цене 13%. По представленным в конце июня данным, «Яндексу» удалось сохранить высокие темпы роста выручки в первом квартале, на уровне свыше 55%. Чистая прибыль за отчетный период составила 20,4 млрд руб. против убытка 4,9 млрд руб. за аналогичный период 2022 года. «Впервые сервис "Яндекс Плюс" и развлекательные сервисы ("Музыка", "Кинопоиск", "Афиша", "Студия"), которые занимают 8,3% в общей выручке, смогли показать положительный результат по EBITDA в размере 1,5 млрд руб. против убытка в 5,76 млрд руб. годом ранее»,— отмечает Даниил Болотских.

Участники рынка с оптимизмом смотрят на перспективы фондового рынка и не исключают роста индекса до 3300 пунктов. Аналитики предупреждают о рисках, которые должны учитывать на таких уровнях частные инвесторы. По словам Даниила Болотских, самый очевидный риск — укрепление курса рубля. «Если рубль начнет укрепляться, возможен откат индекса к 3000 пунктам. Возможные негативные геополитические новости способны усугубить ситуацию»,— добавляет господин Болотских.

Золото

Хорошую прибыль инвесторы заработали не только на бумажном, в виде БПИФов, но и на физическом золоте. По расчетам «Денег», за минувший месяц такие инвестиции подорожали на 7,8%. Рост обязан валютной переоценке, поскольку мировые цены за месяц почти не изменились.

В июле цена золота на мировом рынке уверенно росла и 20 июля достигла отметки в $1987 за тройскую унцию, обновив двухмесячный максимум. В последующие недели в результате коррекции котировки вернулись к уровням начала месяца, закрепившись на отметке $1924. Весь период металл зеркально повторял движение доллара на мировом рынке. Если 6–13 июля индекс DXY (курс доллара к шести ведущим мировых валютам) упал на 3,5% до 99,7 пунктов, то уже к 9 августа он вырос до 103.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов полагает, что причина такой динамики американской валюты — постоянная корректировка рынком ожиданий по росту экономики США и инфляции доллара и, как следствие, ставки ФРС. «Месяц назад, до сезона отчетов, ожидания были более умеренные. Последние недели, когда стало ясно, что более 80% компаний отчиталось лучше прогнозов, рынок труда силен, и признаков рецессии или банковского кризиса нет, все покатилось обратно»,— отмечает Валерий Емельянов.

Аналитики не ждут дальнейшего снижения цены металла, но и сильного роста не прогнозируют. Ближайший месяц, как считает Валерий Емельянов, не будет богат на события, поэтому вероятна консолидация доллара и золота вблизи достигнутых значений. «Не стоит ожидать дальнейшего обвала цен, скорее, они останутся у уровня в $1900 за тройскую унцию золота. В ближайшие месяцы цены, скорее, будут находиться в коридоре $1880–2000 за тройскую унцию»,— считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Депозиты

21 июля ЦБ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт (п. п.), до 8,5%. Аналитики ожидали подъема, но в большей своей части — лишь на 0,50 п. п. По итогам заседания заявления регулятора стали более жесткими, чем были до этого. «Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее»,— обозначила вектор глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В ответ на это банки объявили о резком повышении ставок по депозитам, в итоге даже у некоторых крупных кредитных организаций они превысили 10% годовых.

Впрочем, подъем ключевой ставки не повлиял на доходность депозитов, открытых в первой декаде июля, поэтому по итогам отчетного периода вкладчики могли заработать 0,61%. Значительно больший доход принесли валютные депозиты. Долларовый вклад мог обеспечить своему держателю прибыль в размере 8%, что на 5 п. п. хуже результата предыдущего месяца, но второй по величине месячный результат в этом году. Вложения в евро увеличили сбережения в рублях на 7,8%.

Высокая результативность таких вкладов связана с ослаблением рубля по отношению к доллару США и евро. За минувший месяц курс американской валюты на Московской бирже вырос на 7,7 руб., до 97,4 руб./$, курс евро поднялся на 7,5 руб., до 106,9 руб./€. В итоге курсы иностранных валют достигли максимальных значений с марта 2022 года. «Основными факторами, определявшими движение курса доллара на интервале последнего месяца, стали снижение экспортных потоков на фоне сокращения поставок российской нефти на мировые рынки в рамках договоренностей ОПЕК+, а также постепенное восстановление импортных потоков на фоне роста спроса со стороны населения и бизнеса»,— отмечает руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая. К тому же в летние месяцы на фоне сезона отпусков традиционно повысился спрос населения на валюту.

Аналитики не исключают дальнейшего снижения экспорта и роста импорта, что будет давить на курс рубля в ближайшие месяцы. «Общий негативный геополитический фон и высокие ставки фондирования в мире снижают аппетит к риску и стимулируют приток ликвидности в долларовые активы, оказывая давление на локальные валюты, в том числе и на рубль»,— говорит Полина Хвойницкая. Она не исключает, что курс доллара может вплотную приблизиться к 99,5 руб./$. «Факторами поддержки рубля станут традиционно налоговые периоды, в рамках которых экспортеры будут реализовывать свою валютную выручку. Также ряд компаний будет осуществлять конвертацию валюты в рамках подготовки к выплате дивидендов по своим акциям»,— отмечает госпожа Хвойницкая.

Татьяна Палаева