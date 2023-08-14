FinExpertiza: в 2022-м доля россиян с доходом от 100 тыс. рублей составила 7,4%

Доля россиян, среднемесячный доход которых превышает 100 тыс. руб., по итогам 2022 года составила 7,4%, или 10,9 млн человек. Относительно 2021-го она увеличилась на 30,6%, следует из подсчетов FinExpertiza на основе данных Росстата.

Из материалов FinExpertiza, которые приводят «Известия», следует, что в 2022 году каждый тринадцатый россиянин получал более 100 тыс. в месяц. Эксперты отмечают, что доля россиян, которые имеют номинальные доходы (зарплата, соцвыплаты, дивиденды, полученные проценты по депозитам) свыше 100 тыс. руб. в месяц, увеличивается ежегодно. В 2021 году таких было 8,4 млн, а в 2022-м — уже 10,9 млн человек.

Однако аналитики обращают внимание, что при подсчете доли граждан России с доходом выше 100 тыс. руб. необходимо учитывать инфляцию. В исследовании отмечается, что с поправкой на рост потребительских цен доля населения, чьи доходы по покупательной способности соответствуют 100 тыс. руб. и более в ценах 2022 года, за последние годы изменилась слабо.

По данным аналитиков, в 2014 году на старте валютного кризиса доля россиян с заработком, превышающим сегодняшние 100 тыс. руб. (в то время эта сумма была эквивалентна примерно 60 тыс. руб.), составляла более 8%. Следовательно, относительно того периода показатель с 8% сократился до 7,4% в 2022-м.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в России прошлом году составляла 65 338 руб. Согласно докладу, с января по май 2023 года реальный размер средней заработной платы вырос на 6,0% в годовом сравнении. В номинальном выражении среднемесячная зарплата в мае 2023 года составила 72 851 руб.

Минэкономики ожидает, что в 2023 году рост реальной зарплаты составит 5,4%, в 2024-м и 2025-м — по 2,8%. Ведомство считает, что на рост реальной зарплаты повлияют замедление инфляции, низкая безработица и конкуренция работодателей за рабочую силу.

Подробнее о ситуации на рынке труда в России — в материале «Ъ FM» «Вакансии с низкой самооценкой».

Милена Костерева