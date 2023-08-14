«Продовольствие при желании возить можно»

Российский патрульный корабль открыл предупредительный огонь в ответ на отказ иностранного судна подчиниться своим требованиям в Черном море. В результате военные смогли произвести осмотр, и сухогруз продолжил движение в украинский порт Измаил. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что так называемый зерновой коридор по факту продолжает действовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Минобороны РФ отчиталось об успешных действиях в Черном море. Российский патрульный корабль «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау. Судно двигалось в порт Измаил в Одесской области. Капитан отказался останавливаться для досмотра. В результате были произведены предупредительные выстрелы. После этого команда подчинилась, на борт высадились с вертолета крутые русские спецназовцы и провели необходимую проверку на предмет наличия оружия. Ничего не нашли, и сухогруз продолжил движение в Измаил.

Последний фактор самый интересный в этом сообщении. Что же получается? Если не везешь оружие, то, пожалуйста, двигайся куда хочешь. Нужно лишь разрешить предъявить пограничникам свои трюмы — нет ли в них ничего запрещенного к провозу.

Конечно, с точки зрения международного права подобное не совсем законно. Но ничего не поделаешь, по факту дело обстоит именно так, значит, приходится соглашаться. Но главное заключается в другом: так что у нас в итоге с зерновой сделкой? Она есть, ее нет или она уже по факту не нужна, если суда и так могут двигаться? По крайней мере, морской блокады Украины как бы и нет. Как известно, Киев открыл временные коридоры для прохода судов в свои порты, однако без каких-либо гарантий безопасности. Но вот, как мы видим, сухогруз под флагом Палау прошел. Может быть, и остальные согласятся. Хорошо, досматривайте, лишь бы очень выгодный бизнес не страдал.

Между тем турецкие газеты продолжают настаивать, что встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в конце августа или в Стамбуле, или в Анкаре. И шансы на возобновление зерновой сделки высоки, скажем так. Но что с выполнением основных российских требований, до сих пор непонятно. Какая-либо информация на этот счет отсутствует. При этом турецкий президент шлет сигналы Западу, чтобы тот выполнил бы условия РФ. Последний вроде бы готов, но в Москве отвечают: не верим. На этом обсуждение заканчивается.

Но вот мы видим схему, при которой движение судов кажется возможным без каких-либо сделок. И есть ли, собственно, риск? Главное, чтобы не потопили — вернут обратно в худшем случае. Тем более мы же в ответе за бедные страны. Они нас попросили, мы в какой-то степени пошли навстречу.

Иными словами, Путин с Эрдоганом могут выработать такую схему, которая всех устроит. Зерновой сделки как бы больше нет, но продовольствие при желании возить можно. Конечно, вопрос безопасности судоходства остается. Но так обстановка чрезвычайная — идут боевые действия. Согласие на досмотр сухогрузов — это, собственно, тоже российское требование, причем одно из главных. Более того, и зерно отечественное можно ведь экспортировать, и, кстати говоря, Эрдоган готов его приобретать.

Но при этом ни у кого не может возникнуть сомнений, что Россия может кому-то просто так уступить. Видите, как мы можем — взяли и остановили «Сукра Окан» и даже со стрельбой. Можно было бы предположить, что это судно мог кто-то сопровождать, и тогда события развивались бы в совсем другом ключе. Но ничего подобного не происходит. По крайней мере, на сегодняшний день.

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