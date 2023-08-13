Моряки ЧФ открыли огонь и остановили направляющийся в порт Украины сухогруз

Экипаж патрульного корабля Черноморского флота (ЧФ) РФ «Василий Быков» в принудительном порядке остановил и досмотрел сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в Измаильский морской торговый порт Украины. Инцидент произошел 13 августа в 6 утра 40 минут в юго-западной части Черного моря (в этом направлении находится пролив Босфор). Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ

Как говорится в заявлении оборонного ведомства, капитан сухогруза не отреагировал на требование российских военных моряков остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов, после чего с «Василия Быкова» был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия.

В ходе последовавших радиопереговоров иностранное судно застопорило ход, с борта патрульного корабля ЧФ был поднят вертолет Ка-29 с досмотровой группой. После досмотра судно «Сукра Окан» продолжило движение в пункт назначения.

Уточняется, что корабли Черноморского флота России продолжают патрулирование в назначенных районах.

1 августа Минобороны заявило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью атаковали российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. Атака велась силами трех полупогружных безэкипажных катеров. В этот же день ВСУ предприняли попытку атаковать тремя морскими дронами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота.

Наталья Решетняк

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