Глава МИД Финляндии заявила, что Россия оставила границу почти незащищенной

Финляндия не обеспокоена угрозой российских властей нарастить численность войск вдоль границы, заявила глава финского МИДа Элина Валтонен. По ее словам, Россия оставила границу «почти незащищенной» после начала военных действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

Министр назвала обещание главы Минобороны РФ Сергея Шойгу увеличить количество солдат ожидаемым после вступления Финляндии в НАТО. «У нас нет никаких опасений по этому поводу. Это довольно ожидаемо. Надо сказать, что наша граница остается довольной пустой»,— сказала госпожа Валтонен в интервью Financial Times.

Как она утверждает, за последние 18 месяцев Россия отвела войска от границы с Финляндией, чтобы задействовать их на Украине. «Если бы мы представляли угрозу, они бы точно не отвели свои войска, даже в ситуации, когда они заняты где-то еще… НАТО — это союз обороны, он никому не угрожает. НАТО расширяется не за счет силы, а за счет того, что свободные люди в демократических странах решают вступить в нее»,— отметила Элина Валтонен.

Финляндия вступила в НАТО в апреле. Господин Шойгу назвал это дестабилизирующим фактором. По словам министра, альянс усиливает группировку у границ России и Белоруссии. Это якобы угрожает военной безопасности России и требуют «своевременного и адекватного реагирования». На прошлой неделе Сергей Шойгу объявил, что Россия усилит группировки войск на западных границах.

Лаура Кеффер