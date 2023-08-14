Апелляция не поверила в хищение

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд отменил приговор Пресненского райсуда по уголовному делу в отношении заместителя председателя правления ПИР-банка Андрея Серебренникова. Финансист был осужден за особо крупное мошенничество на четыре года, однако в апелляционной инстанции защите удалось поставить под сомнение не только доказанность вины своего клиента, но и вообще сам факт хищения из банка денег. В итоге дело отправлено на новое рассмотрение, а сам господин Серебренников освобожден из-под стражи.

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правления ПИР-банка Андрея Серебренникова, обвинявшегося в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), судья Пресненского райсуда столицы Катерина Кириченко рассматривала чуть менее года. В итоге она признала экс-банкира виновным в инкриминируемом ему деянии и назначила ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Из приговора следует, что с целью хищения из ПИР-банка денег подсудимый, войдя в состав организованной группы, «разработал план, обеспечил изготовление документов, необходимых для совершения преступления, подписал кредитный договор с заемщиком, являющимся членом организованной группы, на 100 млн 836 тыс. руб.». Как установили следствие и суд, заемщиком, который получил эти деньги, являлся экс-заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрий Рубинов. В рамках дела о хищении средств ПИР-банка проживающий в Израиле бывший топ-менеджер ЦБ был объявлен в розыск. Сейчас он является фигурантом еще целого ряда расследований, в которых идет речь о хищениях средств из нескольких кредитных учреждений, у которых, по версии следователей, господин Рубинов являлся конечным бенефициаром. Отметим, что 23 ноября 2020 года ему заочно предъявили обвинение в хищении из ПИР-банка в общей сложности более 400 млн руб. Долг же кредитного учреждения перед клиентами на момент краха в октябре 2018 года составил около 2 млрд руб.

Своей вины ни в сговоре с замещавшим его в момент инкриминированного деяния Антоном Суворовым (находится в розыске), ни с бывшим топ-менеджером Центробанка Рубиновым, ни в хищении средств из ПИР-банка 52-летний Александр Серебренников не признал.

Защита осужденного подала на приговор апелляционную жалобу. В ней сам фигурант и его адвокаты настаивали на отмене приговора и оправдании экс-банкира либо, если Мосгорсуд все же сочтет вину Александра Серебренникова доказанной, на смягчении наказания.

Рассмотрев жалобу, апелляционная инстанция признала, что вывод судьи Пресненского райсуда Кириченко о доказанности вины экс-банкира Серебренникова далеко не бесспорен. В частности, Мосгорсуд посчитал, что ни следствие, ни райсуд не установили сумму похищенных из банка средств. Так, из материалов дела следует, что 32 млн из полученных 100 млн руб. Дмитрий Рубинов якобы вернул (следствие настаивало на фиктивности этой операции). Следовательно, посчитала судебная коллегия, сумма нанесенного ущерба должна была составить 68 млн руб. Между тем в приговоре фигурируют 57,4 млн, причем этой цифре суд не дал мотивировки.

Также необоснованным было признано игнорирование судьей Кириченко доводов подсудимого Серебренникова о том, что кредитный договор с господином Рубиновым он заключил «на законных основаниях, в силу своих служебных полномочий и не имел умысла на хищение». Из апелляционного определения следует, что суд первой инстанции без ссылок на какие-либо доказательства сделал вывод о том, что подсудимый Серебренников «осознавал себя членом организованной преступной группы и подписал кредитный договор с целью хищения денежных средств». Также Мосгорсуд не увидел подтверждения вины экс-банкира и в показаниях допрошенных по делу свидетелей. «Нельзя сделать вывод, что они без остатка сомнений опровергают доводы Серебренникова о непричастности к совершенному преступлению»,— говорится в решении Мосгорсуда. Придя к выводу, что выявленные нарушения не могут быть устранены в апелляционной инстанции, Мосгорсуд приговор Александру Серебренникову отменил, направив дело на новое рассмотрение. Самого фигуранта из-под стражи освободили прямо в зале суда, избрав ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Защита финансиста решение судебной коллегии восприняла оптимистично, отметив, что приговор был отменен не по формальным признакам и даже не из-за серьезных процессуальных нарушений, допущенных судом первой инстанции, а по существу дела. «Именно такой характер аргументации судей Мосгорсуда дает нам реальную надежду на положительный исход по настоящему делу. Перспектива оправдания Александра Серебренникова теперь очень отчетливая, поскольку доказательственная база по делу пополниться ничем не может, а имеющейся Мосгорсуд уже дал явно негативную для обвинения оценку»,— заявил “Ъ” адвокат бывшего заместителя председателя правления ПИР-банка Евгений Кронов.

Олег Рубникович