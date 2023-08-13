Премьер Саксонии выступил против поставок ракет Taurus Украине

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз Германии) высказался против поставки Украине крылатых ракет Taurus. Германское правительство сейчас изучает возможность поставок ракет этого класса, но пока не приняло официального решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Mang / Reuters Фото: Christian Mang / Reuters

«Я категорически против поставок крылатых ракет»,— сказал господин Кречмер в интервью Spiegel. Федеральное правительство уже перешло установленные им красные линии, поставив Киеву танки Leopard, отметил политик. «Что дальше?» — задался вопросом он.

Taurus — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов.

«Мы действительно хотим, чтобы немецкие ракеты поразили Россию?» — сказал Михаэль Кречмер, призвав вместо этого к «новым, интенсивным дипломатическим инициативам со стороны свободного Запада».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что не будет спешить с вопросом поставок Taurus. «Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое решение, чтобы определить, что работает, что имеет смысл, каков может быть наш вклад»,— сказал он, отвергнув при этом обвинения в нерешительности. На поставках Taurus для защиты от России настаивает Украина. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что ракеты нужны Киеву, чтобы «чтобы спасти больше жизней украинских солдат и мирных жителей и ускорить освобождение территорий».

Издание EFE сообщало, что Берлин рассматривает возможность передачи Киеву ракет Taurus, если их нельзя будет использовать для ударов по территории России. Этого можно добиться, уменьшив радиус их действия.

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Мария Федотова