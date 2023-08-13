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Коммерсантъ FM
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Cybertruck берет котиков «на борт»

Зачем Tesla выпустила лежанку для домашних питомцев

Tesla выпустила лежанку для кошек в стиле Cybertruck. Картонный аксессуар внешне напоминает одноименный электрокар. Как сообщается на китайском сайте компании, товар для питомцев будет стоить $13. Продажи начнутся до конца года, при этом покупатель должен будет собрать лежанку самостоятельно. Это не первый необычный мерч от компании Илона Маска. Весной Tesla выпустила фирменное пиво GigaBier — бутылки также были выполнены в стиле электромобиля Cybertruck.

Фото: Tesla

Фото: Tesla

Пиар-ход с лежанкой выглядит шуточным, но поможет Tesla дотянуться до новой аудитории, заметил руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров:

«Давно известен рекламный подход: если ты хочешь воздействовать на человека, то найди самых близких людей и через них работай на его решение. Есть огромное количество рекламных кампаний, когда через детей бренды заходят на родителей.

Как Илон Маск стал одним из богатейших людей планеты

Как Илон Маск стал одним из богатейших людей планеты

В Соединенных Штатах сегодня насчитывается 77 млн домашних кошек. Для сравнения — в России их 30 млн. То есть на душу населения показатели сравнимы. В данном случае маркетологи решили — а почему бы нам эти десятки миллионов людей, у которых есть питомцы, не сделать своими фанатами, чтобы у каждого дома был брендовый предмет?

Цена лежанки — $13. А сейчас посчитайте: даже если одна треть владельцев домашних кошек приобретет этот гаджет, компания заработает $330 млн.

Кроме того, компании обеспечено огромное количество фотографий в соцсетях с этим атрибутом, где так или иначе он будет задействован. Таким образом они получают огромное количество рекламы, за которую не платят».

В 2017-м буровая компания Илона Маска Boring Company также выпускала кепки с фирменной символикой. Коллекцию общей стоимостью в $1 млн раскупили за месяц. Позже в продажу попали огнеметы, которые, как утверждал Маск, помогут в борьбе с зомби. За несколько дней Boring Сompany заработала на предзаказах $10 млн.

И все же маркетинговая отдача в таком случае сильнее финансовой, отметил директор по стратегии брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров:

Как у Tesla появился свой «дизельгейт»

Как у Tesla появился свой «дизельгейт»

«Для грузовика Cybertruck произвести картонную подстилку, которая относится, скорее, к low-tech-продуктам, это абсолютная метаирония, постирония. Помимо прочего, Илон Маск демонстрирует, насколько он тонко чувствует настроения людей. Мало кто так умеет.

Кстати, параллельно с картонной лежанкой для кошек Tesla на этом же китайском сайте выпустила и клеймо, буквально штуку для клеймирования с логотипом Tesla, — такой длинный штырь с логотипом на конце, который надо разогревать и ставить оттиск, например, на бургерах, на чем угодно. И они его продают по очень высокой цене, и это тоже ирония. Бренд — это и есть клеймо.

Tesla — одна из немногих компаний, которая умеет это делать в соответствии с сущностью марки. Осенью и зимой будет много похожих дропов от компаний, начиная с Burger King и KFC, и заканчивая другими, кто не раз уже выпускал подобные товары.

Так, в продажу выходили и помада KFC с запахом курицы, и дрова с запахом курицы. Tesla делает это в низкий сезон, получая максимум дивидендов.

При этом про прямую прибыль здесь говорить не приходится. Часто такой мерч запускают для так называемого разогрева, чтобы создать себе контекст, например, для выхода с новым продуктом или рекламной кампанией.

В другом случае это делается с целями В2В — возобновления внимания инвесторов, внимания в целом публики. Это именно малобюджетные, но охватные вещи.

В случае с Маском предполагаю, что необходимо вдохнуть новую жизнь в Cybertruck, внимание к которому затухает постепенно или как-то сильно радикально уменьшилось».

В конце июля на фоне 10-процентного обвала акций Tesla Илон Маск за день потерял более $18 млрд. Инвесторов разочаровал квартальный отчет компании: в нем сообщалось, что ей, возможно, придется продолжить снижать цены на электромобили.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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