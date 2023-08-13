Cybertruck берет котиков «на борт»

Tesla выпустила лежанку для кошек в стиле Cybertruck. Картонный аксессуар внешне напоминает одноименный электрокар. Как сообщается на китайском сайте компании, товар для питомцев будет стоить $13. Продажи начнутся до конца года, при этом покупатель должен будет собрать лежанку самостоятельно. Это не первый необычный мерч от компании Илона Маска. Весной Tesla выпустила фирменное пиво GigaBier — бутылки также были выполнены в стиле электромобиля Cybertruck.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tesla Фото: Tesla

Пиар-ход с лежанкой выглядит шуточным, но поможет Tesla дотянуться до новой аудитории, заметил руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров:

«Давно известен рекламный подход: если ты хочешь воздействовать на человека, то найди самых близких людей и через них работай на его решение. Есть огромное количество рекламных кампаний, когда через детей бренды заходят на родителей.

В Соединенных Штатах сегодня насчитывается 77 млн домашних кошек. Для сравнения — в России их 30 млн. То есть на душу населения показатели сравнимы. В данном случае маркетологи решили — а почему бы нам эти десятки миллионов людей, у которых есть питомцы, не сделать своими фанатами, чтобы у каждого дома был брендовый предмет?

Цена лежанки — $13. А сейчас посчитайте: даже если одна треть владельцев домашних кошек приобретет этот гаджет, компания заработает $330 млн.

Кроме того, компании обеспечено огромное количество фотографий в соцсетях с этим атрибутом, где так или иначе он будет задействован. Таким образом они получают огромное количество рекламы, за которую не платят».

В 2017-м буровая компания Илона Маска Boring Company также выпускала кепки с фирменной символикой. Коллекцию общей стоимостью в $1 млн раскупили за месяц. Позже в продажу попали огнеметы, которые, как утверждал Маск, помогут в борьбе с зомби. За несколько дней Boring Сompany заработала на предзаказах $10 млн.

И все же маркетинговая отдача в таком случае сильнее финансовой, отметил директор по стратегии брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров:

«Для грузовика Cybertruck произвести картонную подстилку, которая относится, скорее, к low-tech-продуктам, это абсолютная метаирония, постирония. Помимо прочего, Илон Маск демонстрирует, насколько он тонко чувствует настроения людей. Мало кто так умеет.

Кстати, параллельно с картонной лежанкой для кошек Tesla на этом же китайском сайте выпустила и клеймо, буквально штуку для клеймирования с логотипом Tesla, — такой длинный штырь с логотипом на конце, который надо разогревать и ставить оттиск, например, на бургерах, на чем угодно. И они его продают по очень высокой цене, и это тоже ирония. Бренд — это и есть клеймо.

Tesla — одна из немногих компаний, которая умеет это делать в соответствии с сущностью марки. Осенью и зимой будет много похожих дропов от компаний, начиная с Burger King и KFC, и заканчивая другими, кто не раз уже выпускал подобные товары.

Так, в продажу выходили и помада KFC с запахом курицы, и дрова с запахом курицы. Tesla делает это в низкий сезон, получая максимум дивидендов.

При этом про прямую прибыль здесь говорить не приходится. Часто такой мерч запускают для так называемого разогрева, чтобы создать себе контекст, например, для выхода с новым продуктом или рекламной кампанией.

В другом случае это делается с целями В2В — возобновления внимания инвесторов, внимания в целом публики. Это именно малобюджетные, но охватные вещи.

В случае с Маском предполагаю, что необходимо вдохнуть новую жизнь в Cybertruck, внимание к которому затухает постепенно или как-то сильно радикально уменьшилось».

В конце июля на фоне 10-процентного обвала акций Tesla Илон Маск за день потерял более $18 млрд. Инвесторов разочаровал квартальный отчет компании: в нем сообщалось, что ей, возможно, придется продолжить снижать цены на электромобили.

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Елизавета Скобцова