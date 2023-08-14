Утроение спецабитуриента

Вузы Санкт-Петербурга приняли 29,5 тыс. абитуриентов на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в рамках приемной кампании 2023/2024. Среди них 2,8% — свыше 800 человек — поступили в учебные учреждения по отдельной квоте для участников военной операции на территории Украины и их детей. В 2022 году общее число бюджетных мест составляло 29,2 тыс., что на 1% меньше, чем годом ранее. При этом количество мест, занятых по льготе для военнослужащих и их детей, в прошлом году было в три раза меньше, сообщили в совете ректоров вузов Петербурга и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как рассказал на состоявшейся на днях пресс-конференции председатель совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти и ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) Алексей Демидов, около 2% от общего числа заявлений на поступление было получено от проживающих в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. По каждой специальности или направлению подготовки в этом году выделено 10% мест под специальную квоту для бойцов спецоперации и их детей, аналогичное число мест предоставлялось льготникам этой категории и в прошлом году. О количестве поступивших по отдельной квоте отчитались не все вузы города. Так, по словам господина Демидова, СПбГУПТД принял 22 человека по льготе для военнослужащих и их детей. В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ) отчитались о 43 выделенных по льготе местам, а в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица — о восьми поступивших. В ряде других вузов данных о количестве принятых абитуриентов «Ъ-СПб» не предоставили.

«Мне кажется, когда государство вводит такие квоты, то хорошо бы адекватно увеличить и бюджетное финансирование. Необходимо, чтобы эти места были дополнительными, а не в рамках тех, что существуют сейчас»,— полагает депутат Законодательного собрания Петербурга от регионального отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Борис Вишневский. По его мнению, введение специальной квоты лишает абитуриентов равных условий и мешает тем выпускникам, кто сдавал единый государственный экзамен (ЕГЭ), занимать места исходя из результатов экзамена. «В противном случае получается, что это делается за счет тех, кто учится и сдает ЕГЭ, но в итоге оказывается в худшем положении. Единый экзамен как раз и вводился для того, чтобы все были в равных условиях, а поступление зависело бы только от результата тестирования. Эти квоты не должны мешать поступать другим»,— заключил господин Вишневский.

Депутат Законодательного собрания и руководитель регионального отделения фракции «Единая Россия» Павел Крупник, напротив, считает, что выделение 10% от бюджетных мест для военнослужащих и их детей — это необходимость. «Если их отцы принимают участие в спецоперации, государство должно сделать все возможное, чтобы ребята нашли себя в жизни. У семей, которые каким-либо образом принимают участие в боевых действиях, зачастую нет возможности оплачивать репетиторов и заниматься дополнительным образованием. Эту роль на себя должно взять государство»,— уверен господин Крупник. Он также добавил, что у каждой группы поступающих есть свои условия: у сдающих ЕГЭ — одни, у тех, кто проходит по специальной квоте,— другие. «Я считаю, что это своевременная и абсолютно правильная инициатива. 10% бюджетных мест, которые выделены на каждом направлении для этих людей,— это обязательно. Кроме того, им нужно помогать не только в поступлении в вуз, но и в трудоустройстве»,— прокомментировал депутат.

Ответственный секретарь приемной комиссии СПбГЭУ Сергей Микадзе сообщил также о проблемах с предоставлением абитуриентами справок, подтверждающих статус «квотника». «Хотелось бы, чтобы нас услышало Минобрнауки, потому что в этом году, мягко скажем, была неразбериха. До последнего момента присылались из министерства различные письма, касающиеся справок. Я бы, конечно, понимал, если бы спецоперация началась месяц назад. Но мы уже в прошлом году принимали ребят. Хотелось бы, чтобы к следующему году тут был порядок»,— высказал пожелание господин Микадзе. Он также рассказал, что вузы придерживались единой формы справки, ранее разработанной Минобрнауки, однако в итоге учреждения получили от министерства письмо о том, что учебное заведение самостоятельно выбирает, какой документ подходит для подтверждения статуса, а какой нет.

Указ о льготах при поступлении в вузы для детей военных, участвующих в военной операции на Украине, был подписан президентом России Владимиром Путиным 9 мая 2022 года. Согласно ему, 10% от общего числа бюджетных мест по каждой специальности или направлению подготовки выделено для этой квоты. Позднее, 23 мая 2023 года, Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для ветеранов и детей участников военной операции. В частности, в ведомстве попросили предоставлять студентам рассрочку для оплаты обучения, а также материальную помощь. В июле министерство разработало порядок перехода этой категории граждан с коммерческой основы обучения на госбюджетную. Всего в России в этом году по льготе для участников спецоперации в вузы зачислено около 7 тыс. человек, рассказал замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Таких заявлений по стране было подано 9 тыс.

Полина Пучкова